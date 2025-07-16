- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
521
Profit Trade:
444 (85.22%)
Loss Trade:
77 (14.78%)
Best Trade:
210.40 USD
Worst Trade:
-84.77 USD
Profitto lordo:
6 594.96 USD (11 430 831 pips)
Perdita lorda:
-1 131.67 USD (888 672 pips)
Vincite massime consecutive:
156 (3 066.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 066.08 USD (156)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
89.62%
Massimo carico di deposito:
49.87%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
17.77
Long Trade:
290 (55.66%)
Short Trade:
231 (44.34%)
Fattore di profitto:
5.83
Profitto previsto:
10.49 USD
Profitto medio:
14.85 USD
Perdita media:
-14.70 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-211.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.41 USD (9)
Crescita mensile:
8.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
307.37 USD (3.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.02% (307.37 USD)
Per equità:
76.16% (4 770.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|375
|XAUUSD
|145
|GBPJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|5.5K
|XAUUSD
|-22
|GBPJPY
|-21
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|11M
|XAUUSD
|-2K
|GBPJPY
|-313
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +210.40 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 156
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +3 066.08 USD
Massima perdita consecutiva: -211.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
