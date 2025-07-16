SegnaliSezioni
Suparma Suparma

Semesta ZFX

Suparma Suparma
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 182%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
521
Profit Trade:
444 (85.22%)
Loss Trade:
77 (14.78%)
Best Trade:
210.40 USD
Worst Trade:
-84.77 USD
Profitto lordo:
6 594.96 USD (11 430 831 pips)
Perdita lorda:
-1 131.67 USD (888 672 pips)
Vincite massime consecutive:
156 (3 066.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 066.08 USD (156)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
89.62%
Massimo carico di deposito:
49.87%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
17.77
Long Trade:
290 (55.66%)
Short Trade:
231 (44.34%)
Fattore di profitto:
5.83
Profitto previsto:
10.49 USD
Profitto medio:
14.85 USD
Perdita media:
-14.70 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-211.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.41 USD (9)
Crescita mensile:
8.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
307.37 USD (3.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.02% (307.37 USD)
Per equità:
76.16% (4 770.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 375
XAUUSD 145
GBPJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 5.5K
XAUUSD -22
GBPJPY -21
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 11M
XAUUSD -2K
GBPJPY -313
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +210.40 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 156
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +3 066.08 USD
Massima perdita consecutiva: -211.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.