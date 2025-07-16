- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
54 (65.06%)
Loss Trade:
29 (34.94%)
Best Trade:
747.90 USD
Worst Trade:
-2 874.39 USD
Profitto lordo:
8 117.10 USD (116 759 pips)
Perdita lorda:
-12 116.56 USD (139 138 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 510.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 529.22 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
37.04%
Massimo carico di deposito:
5.61%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
49 (59.04%)
Short Trade:
34 (40.96%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-48.19 USD
Profitto medio:
150.32 USD
Perdita media:
-417.81 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-5 149.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 149.90 USD (8)
Crescita mensile:
-34.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 999.46 USD
Massimale:
8 005.80 USD (47.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.58% (8 005.80 USD)
Per equità:
24.37% (2 764.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|XAGUSD
|18
|BTCUSD
|3
|CHINA50
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-2.5K
|XAGUSD
|-1.5K
|BTCUSD
|-50
|CHINA50
|68
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.8K
|XAGUSD
|-2.7K
|BTCUSD
|-32K
|CHINA50
|7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +747.90 USD
Worst Trade: -2 874 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 510.08 USD
Massima perdita consecutiva: -5 149.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3424
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.45 × 155
|
Exness-MT5Real17
|1.59 × 22
|
VantageInternational-Live 4
|1.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
小缠废纯手工V3.0版新鲜出炉
----20250716----
目前仓位配比如下：
白银≈10000：1
黄金≈10000：0.1
