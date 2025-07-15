- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
238
Profit Trade:
185 (77.73%)
Loss Trade:
53 (22.27%)
Best Trade:
5.13 USD
Worst Trade:
-11.91 USD
Profitto lordo:
279.48 USD (95 350 pips)
Perdita lorda:
-257.95 USD (46 874 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (26.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.60 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
6.69%
Massimo carico di deposito:
26.35%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
0.43
Long Trade:
115 (48.32%)
Short Trade:
123 (51.68%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
1.51 USD
Perdita media:
-4.87 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.79 USD (2)
Crescita mensile:
22.08%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.92 USD
Massimale:
49.55 USD (36.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.09% (49.55 USD)
Per equità:
14.20% (11.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|228
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|0
|EURJPY
|1
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|47K
|GBPJPY
|48
|EURJPY
|200
|EURUSD
|118
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.13 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.60 USD
Massima perdita consecutiva: -1.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.72 × 534
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 25
|
FBSTradestone-Real
|1.53 × 36
|
Alpari-MT5
|1.58 × 19
|
Exness-MT5Real5
|1.61 × 23
|
FPMarketsLLC-Live
|1.75 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.00 × 37
|
FBS-Real
|2.31 × 13
|
Exness-MT5Real31
|2.60 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|3.27 × 33
|
Tickmill-Live
|5.35 × 17
