Cun Qiang Fan

SRART GOLD 998

Cun Qiang Fan
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 71%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20 941
Profit Trade:
17 705 (84.54%)
Loss Trade:
3 236 (15.45%)
Best Trade:
1 323.52 USD
Worst Trade:
-248.32 USD
Profitto lordo:
52 741.06 USD (1 956 996 pips)
Perdita lorda:
-27 346.59 USD (1 426 718 pips)
Vincite massime consecutive:
226 (162.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 442.80 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
55.83%
Massimo carico di deposito:
14.73%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
2252
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
14.75
Long Trade:
20 898 (99.79%)
Short Trade:
43 (0.21%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
2.98 USD
Perdita media:
-8.45 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-1 170.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 290.02 USD (19)
Crescita mensile:
24.94%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 721.70 USD (13.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.55% (1 721.70 USD)
Per equità:
32.09% (10 161.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 20909
NZDCAD+ 6
AUDCAD+ 6
USOUSD+ 3
DJ30+ 3
GBPJPY+ 3
UKOUSD+ 3
CL-OIL+ 2
GBPUSD+ 2
USDJPY+ 1
GER40+ 1
HK50+ 1
NZDUSD+ 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 25K
NZDCAD+ 0
AUDCAD+ 0
USOUSD+ -28
DJ30+ 121
GBPJPY+ -17
UKOUSD+ 17
CL-OIL+ 38
GBPUSD+ 27
USDJPY+ 18
GER40+ 92
HK50+ 58
NZDUSD+ 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 443K
NZDCAD+ 88
AUDCAD+ 85
USOUSD+ -424
DJ30+ 61K
GBPJPY+ -173
UKOUSD+ 303
CL-OIL+ 1.6K
GBPUSD+ 260
USDJPY+ 326
GER40+ 27K
HK50+ 152
NZDUSD+ 3
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 323.52 USD
Worst Trade: -248 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +162.27 USD
Massima perdita consecutiva: -1 170.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.17 11:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 13:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.15 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copia

