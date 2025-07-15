- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
142
Profit Trade:
93 (65.49%)
Loss Trade:
49 (34.51%)
Best Trade:
4.51 USD
Worst Trade:
-13.90 USD
Profitto lordo:
162.24 USD (21 656 pips)
Perdita lorda:
-124.27 USD (14 750 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (16.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.36 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
89.16%
Massimo carico di deposito:
1.07%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
59 (41.55%)
Short Trade:
83 (58.45%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
1.74 USD
Perdita media:
-2.54 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-29.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.49 USD (4)
Crescita mensile:
-1.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.95 USD
Massimale:
54.45 USD (2.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.62% (54.53 USD)
Per equità:
3.08% (64.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|31
|EURCHF
|22
|NZDCAD
|21
|GBPCAD
|19
|EURAUD
|18
|EURGBP
|15
|EURCAD
|9
|EURNZD
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-2
|EURCHF
|7
|NZDCAD
|7
|GBPCAD
|1
|EURAUD
|8
|EURGBP
|4
|EURCAD
|12
|EURNZD
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|144
|EURCHF
|808
|NZDCAD
|1.3K
|GBPCAD
|622
|EURAUD
|1.6K
|EURGBP
|366
|EURCAD
|1.8K
|EURNZD
|275
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Best Trade: +4.51 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.36 USD
Massima perdita consecutiva: -29.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This is a signal (monitoring) of trading of the expert advisor Enslaver - https://www.mql5.com/en/market/product/143922?source=Site+Profile+Seller
Non ci sono recensioni
