Mohamad Hifzhan Saifuddin

HybridHedged 001

Mohamad Hifzhan Saifuddin
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -60%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 196
Profit Trade:
3 334 (79.45%)
Loss Trade:
862 (20.54%)
Best Trade:
2 132.88 USD
Worst Trade:
-363.73 USD
Profitto lordo:
29 675.95 USD (2 268 062 pips)
Perdita lorda:
-42 134.42 USD (4 034 946 pips)
Vincite massime consecutive:
333 (2 063.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 264.46 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
91.95%
Massimo carico di deposito:
11.68%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
1 924 (45.85%)
Short Trade:
2 272 (54.15%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-2.97 USD
Profitto medio:
8.90 USD
Perdita media:
-48.88 USD
Massime perdite consecutive:
233 (-23 895.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23 895.38 USD (233)
Crescita mensile:
-24.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18 925.96 USD
Massimale:
28 927.40 USD (94.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.09% (28 927.40 USD)
Per equità:
68.23% (20 594.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4170
GBPJPY 3
EURJPY 3
CADJPY 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
EURUSD 2
GBPCHF 2
GBPAUD 1
CADCHF 1
GBPNZD 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
USDJPY 1
NZDJPY 1
NZDCHF 1
NZDCAD 1
AUDNZD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -12K
GBPJPY 31
EURJPY 18
CADJPY -9
GBPUSD 3
USDCAD -15
EURUSD 5
GBPCHF 1
GBPAUD -16
CADCHF 11
GBPNZD -15
EURGBP -1
GBPCAD -6
USDJPY 7
NZDJPY 10
NZDCHF -3
NZDCAD -4
AUDNZD -3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.8M
GBPJPY 1.8K
EURJPY 855
CADJPY -257
GBPUSD 63
USDCAD -425
EURUSD 103
GBPCHF 10
GBPAUD -485
CADCHF 185
GBPNZD -506
EURGBP -12
GBPCAD -156
USDJPY 206
NZDJPY 294
NZDCHF -50
NZDCAD -122
AUDNZD -107
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 132.88 USD
Worst Trade: -364 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 233
Massimo profitto consecutivo: +2 063.62 USD
Massima perdita consecutiva: -23 895.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Manual trade.

XAUUSD Only.

Capital 20,000 USD.

Non ci sono recensioni
2025.09.23 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 10:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 10:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 15:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 14:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.25 09:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 05:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.15 05:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
