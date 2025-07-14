- Crescita
Trade:
22
Profit Trade:
18 (81.81%)
Loss Trade:
4 (18.18%)
Best Trade:
26.86 USD
Worst Trade:
-79.67 USD
Profitto lordo:
274.06 USD (9 774 pips)
Perdita lorda:
-314.99 USD (10 432 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (113.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
113.26 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
8.33%
Massimo carico di deposito:
6.10%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
13 (59.09%)
Short Trade:
9 (40.91%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-1.86 USD
Profitto medio:
15.23 USD
Perdita media:
-78.75 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-79.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.67 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.29 USD
Massimale:
157.55 USD (12.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.56% (157.55 USD)
Per equità:
6.55% (76.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-41
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-658
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.86 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +113.26 USD
Massima perdita consecutiva: -79.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Trading gold
Non ci sono recensioni
