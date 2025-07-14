- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 428
Profit Trade:
1 031 (72.19%)
Loss Trade:
397 (27.80%)
Best Trade:
453.47 USD
Worst Trade:
-556.75 USD
Profitto lordo:
16 969.96 USD (50 622 804 pips)
Perdita lorda:
-13 684.11 USD (44 803 940 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (376.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 858.10 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
97.66%
Massimo carico di deposito:
29.72%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
217
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
699 (48.95%)
Short Trade:
729 (51.05%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
2.30 USD
Profitto medio:
16.46 USD
Perdita media:
-34.47 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-385.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 448.60 USD (9)
Crescita mensile:
25.40%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 998.15 USD (35.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.72% (2 998.15 USD)
Per equità:
40.87% (2 453.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1163
|EURUSD
|263
|archived
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|2.8K
|EURUSD
|-192
|archived
|646
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|5.8M
|EURUSD
|-15K
|archived
|0
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +453.47 USD
Worst Trade: -557 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +376.68 USD
Massima perdita consecutiva: -385.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 6
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 19
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 8
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
