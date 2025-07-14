SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DWI DANARTA EA
Rifqi Ramdani

DWI DANARTA EA

Rifqi Ramdani
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 79%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 428
Profit Trade:
1 031 (72.19%)
Loss Trade:
397 (27.80%)
Best Trade:
453.47 USD
Worst Trade:
-556.75 USD
Profitto lordo:
16 969.96 USD (50 622 804 pips)
Perdita lorda:
-13 684.11 USD (44 803 940 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (376.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 858.10 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
97.66%
Massimo carico di deposito:
29.72%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
217
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
699 (48.95%)
Short Trade:
729 (51.05%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
2.30 USD
Profitto medio:
16.46 USD
Perdita media:
-34.47 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-385.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 448.60 USD (9)
Crescita mensile:
25.40%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 998.15 USD (35.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.72% (2 998.15 USD)
Per equità:
40.87% (2 453.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1163
EURUSD 263
archived 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 2.8K
EURUSD -192
archived 646
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 5.8M
EURUSD -15K
archived 0
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +453.47 USD
Worst Trade: -557 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +376.68 USD
Massima perdita consecutiva: -385.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 38
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
TitanFX-02
0.00 × 4
DooFintech-Live 5
0.00 × 19
Coinexx-Demo
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 8
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
209 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 17:48
No swaps are charged
2025.09.25 17:48
No swaps are charged
2025.09.25 16:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 20:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 15:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
No swaps are charged
2025.09.17 18:11
No swaps are charged
2025.09.17 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 14:56
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 11:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
