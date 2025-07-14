SegnaliSezioni
Andreas Andri

Risewolves KVB

Andreas Andri
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 1%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
75 (46.58%)
Loss Trade:
86 (53.42%)
Best Trade:
77.50 USD
Worst Trade:
-75.90 USD
Profitto lordo:
3 549.95 USD (35 517 pips)
Perdita lorda:
-3 496.39 USD (34 687 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (247.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
333.80 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
19.22%
Massimo carico di deposito:
0.96%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
103 (63.98%)
Short Trade:
58 (36.02%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
47.33 USD
Perdita media:
-40.66 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-247.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-247.10 USD (7)
Crescita mensile:
-4.21%
Previsione annuale:
-51.11%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
139.00 USD
Massimale:
795.00 USD (7.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.33% (795.00 USD)
Per equità:
0.73% (75.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDu 105
GBPUSDu 50
EURUSDu 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDu 195
GBPUSDu -67
EURUSDu -74
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDu 2.2K
GBPUSDu -613
EURUSDu -724
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +77.50 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +247.00 USD
Massima perdita consecutiva: -247.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBFuturesIndonesia-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.04 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 06:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.5% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 11:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
