Dmitrijs Ivanajevs

PBH

Dmitrijs Ivanajevs
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 72%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
68 (93.15%)
Loss Trade:
5 (6.85%)
Best Trade:
41.32 EUR
Worst Trade:
-33.89 EUR
Profitto lordo:
432.86 EUR (51 373 pips)
Perdita lorda:
-72.75 EUR (7 977 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (99.49 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
265.57 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
35.79%
Massimo carico di deposito:
11.99%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
10.63
Long Trade:
73 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.95
Profitto previsto:
4.93 EUR
Profitto medio:
6.37 EUR
Perdita media:
-14.55 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-33.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-33.89 EUR (1)
Crescita mensile:
10.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
33.89 EUR (4.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.26% (33.89 EUR)
Per equità:
36.42% (192.21 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 411
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 43K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.32 EUR
Worst Trade: -34 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +99.49 EUR
Massima perdita consecutiva: -33.89 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
OctaFX-Real7
4.70 × 1721
Signal based on the PBH expert advisor.

Minimum deposit: 500 USD (or EUR).


⚠️ Disclaimer:
This signal does not guarantee profits and is not an investment recommendation.
Trading in financial markets involves risk. The user assumes full responsibility for using this product.

t.me/algotradinglab_club

Non ci sono recensioni
2025.09.23 13:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 14:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.13 11:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 10:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 07:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.07 07:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 09:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 08:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.