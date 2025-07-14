- Crescita
Trade:
73
Profit Trade:
68 (93.15%)
Loss Trade:
5 (6.85%)
Best Trade:
41.32 EUR
Worst Trade:
-33.89 EUR
Profitto lordo:
432.86 EUR (51 373 pips)
Perdita lorda:
-72.75 EUR (7 977 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (99.49 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
265.57 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
35.79%
Massimo carico di deposito:
11.99%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
10.63
Long Trade:
73 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.95
Profitto previsto:
4.93 EUR
Profitto medio:
6.37 EUR
Perdita media:
-14.55 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-33.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-33.89 EUR (1)
Crescita mensile:
10.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
33.89 EUR (4.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.26% (33.89 EUR)
Per equità:
36.42% (192.21 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|411
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|43K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.32 EUR
Worst Trade: -34 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +99.49 EUR
Massima perdita consecutiva: -33.89 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
OctaFX-Real7
|4.70 × 1721
Signal based on the PBH expert advisor.
Minimum deposit: 500 USD (or EUR).
⚠️ Disclaimer:
This signal does not guarantee profits and is not an investment recommendation.
Trading in financial markets involves risk. The user assumes full responsibility for using this product.
t.me/algotradinglab_club
Non ci sono recensioni
