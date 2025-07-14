SegnaliSezioni
Aleksandr Buldakov

Volatility Squeeze

Aleksandr Buldakov
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 83%
Alpari-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
63 (72.41%)
Loss Trade:
24 (27.59%)
Best Trade:
198.07 USD
Worst Trade:
-30.23 USD
Profitto lordo:
635.09 USD (17 611 pips)
Perdita lorda:
-220.13 USD (15 545 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (22.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
320.05 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
98.72%
Massimo carico di deposito:
66.15%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.39
Long Trade:
37 (42.53%)
Short Trade:
50 (57.47%)
Fattore di profitto:
2.89
Profitto previsto:
4.77 USD
Profitto medio:
10.08 USD
Perdita media:
-9.17 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-122.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-122.47 USD (10)
Crescita mensile:
35.78%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.22 USD
Massimale:
122.47 USD (20.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.47% (122.47 USD)
Per equità:
86.81% (695.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD_i 47
USDJPY_i 15
GBPUSD_i 9
CHFJPY_i 6
USDCHF_i 5
USDCAD_i 3
NZDUSD_i 1
EURCAD_i 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD_i 393
USDJPY_i 2
GBPUSD_i -13
CHFJPY_i 32
USDCHF_i 0
USDCAD_i 0
NZDUSD_i 1
EURCAD_i 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD_i -2K
USDJPY_i 523
GBPUSD_i -1.3K
CHFJPY_i 4.7K
USDCHF_i 23
USDCAD_i 10
NZDUSD_i 79
EURCAD_i 39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +198.07 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +22.56 USD
Massima perdita consecutiva: -122.47 USD

Nessun dato

Volatility Squeeze Signal

The strategy generates trading signals through a network of synchronized algorithms that are specialized for specific currency pairs.

By combining signals from parallel-running experts, the system identifies moments of breakout after consolidation, using volatility squeeze as an indicator of market energy accumulation.

The combination of trend-following and counter-trending approaches allows for capturing the initial phase of an impulsive movement.


