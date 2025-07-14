- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
409
Profit Trade:
316 (77.26%)
Loss Trade:
93 (22.74%)
Best Trade:
5 108.22 USD
Worst Trade:
-3 280.90 USD
Profitto lordo:
12 711.16 USD (60 986 pips)
Perdita lorda:
-16 947.73 USD (55 061 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (613.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 440.69 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
67.95%
Massimo carico di deposito:
478.59%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
198 (48.41%)
Short Trade:
211 (51.59%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-10.36 USD
Profitto medio:
40.23 USD
Perdita media:
-182.23 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-12 800.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 800.47 USD (7)
Crescita mensile:
-13.90%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 955.78 USD
Massimale:
12 800.47 USD (99.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.66% (12 800.47 USD)
Per equità:
96.22% (2 414.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|407
|archived
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-9.7K
|archived
|5.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.9K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 108.22 USD
Worst Trade: -3 281 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +613.56 USD
Massima perdita consecutiva: -12 800.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 7
|
GemForex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
189 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
tes
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-12%
0
0
USD
USD
2
USD
USD
20
99%
409
77%
68%
0.75
-10.36
USD
USD
100%
1:500