SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Kemas EA Black Dragon
Muhammad Kemas Rizal Syahputra

Kemas EA Black Dragon

Muhammad Kemas Rizal Syahputra
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
FBS-Real-6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
409
Profit Trade:
316 (77.26%)
Loss Trade:
93 (22.74%)
Best Trade:
5 108.22 USD
Worst Trade:
-3 280.90 USD
Profitto lordo:
12 711.16 USD (60 986 pips)
Perdita lorda:
-16 947.73 USD (55 061 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (613.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 440.69 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
67.95%
Massimo carico di deposito:
478.59%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
198 (48.41%)
Short Trade:
211 (51.59%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-10.36 USD
Profitto medio:
40.23 USD
Perdita media:
-182.23 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-12 800.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 800.47 USD (7)
Crescita mensile:
-13.90%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 955.78 USD
Massimale:
12 800.47 USD (99.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.66% (12 800.47 USD)
Per equità:
96.22% (2 414.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 407
archived 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -9.7K
archived 5.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.9K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 108.22 USD
Worst Trade: -3 281 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +613.56 USD
Massima perdita consecutiva: -12 800.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMT-Server
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 7
GemForex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
189 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
tes
Non ci sono recensioni
2025.10.16 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 01:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 18:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 17:37
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 14:50
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 21:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 20:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Kemas EA Black Dragon
30USD al mese
-12%
0
0
USD
2
USD
20
99%
409
77%
68%
0.75
-10.36
USD
100%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.