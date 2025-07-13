- Crescita
Trade:
557
Profit Trade:
357 (64.09%)
Loss Trade:
200 (35.91%)
Best Trade:
30.53 USD
Worst Trade:
-29.18 USD
Profitto lordo:
1 060.81 USD (7 146 513 pips)
Perdita lorda:
-981.01 USD (6 566 577 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (119.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.15 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
14.56%
Massimo carico di deposito:
7.92%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
471 (84.56%)
Short Trade:
86 (15.44%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
2.97 USD
Perdita media:
-4.91 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-265.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-265.01 USD (15)
Crescita mensile:
-15.98%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.36 USD
Massimale:
400.46 USD (24.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.86% (400.46 USD)
Per equità:
20.23% (232.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|551
|XAUUSD.
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|76
|XAUUSD.
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|580K
|XAUUSD.
|137
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.53 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +119.15 USD
Massima perdita consecutiva: -265.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|27.15 × 67
123
Non ci sono recensioni
