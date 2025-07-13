SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Jason BTCUSD
Tsz Hin Sun

Jason BTCUSD

Tsz Hin Sun
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
557
Profit Trade:
357 (64.09%)
Loss Trade:
200 (35.91%)
Best Trade:
30.53 USD
Worst Trade:
-29.18 USD
Profitto lordo:
1 060.81 USD (7 146 513 pips)
Perdita lorda:
-981.01 USD (6 566 577 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (119.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.15 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
14.56%
Massimo carico di deposito:
7.92%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
471 (84.56%)
Short Trade:
86 (15.44%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
2.97 USD
Perdita media:
-4.91 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-265.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-265.01 USD (15)
Crescita mensile:
-15.98%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.36 USD
Massimale:
400.46 USD (24.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.86% (400.46 USD)
Per equità:
20.23% (232.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 551
XAUUSD. 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 76
XAUUSD. 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 580K
XAUUSD. 137
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.53 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +119.15 USD
Massima perdita consecutiva: -265.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
27.15 × 67
123
Non ci sono recensioni
2025.09.24 00:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 04:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 02:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 09:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.19 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 13:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 03:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 18:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 17:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
