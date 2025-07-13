SegnaliSezioni
Dachaton Itthapichai

Select Oil

Dachaton Itthapichai
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 41%
Axi-US15-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
491
Profit Trade:
391 (79.63%)
Loss Trade:
100 (20.37%)
Best Trade:
19.40 USD
Worst Trade:
-9.04 USD
Profitto lordo:
623.87 USD (47 120 pips)
Perdita lorda:
-209.28 USD (13 462 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (50.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.99 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
19.07%
Massimo carico di deposito:
88.77%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.66
Long Trade:
491 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.98
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
-2.09 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-155.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-155.78 USD (20)
Crescita mensile:
13.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
155.78 USD (20.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.26% (155.78 USD)
Per equità:
72.19% (1 445.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOIL 491
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOIL 415
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOIL 34K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.40 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +50.39 USD
Massima perdita consecutiva: -155.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US15-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Select Oil is a precision-driven trading strategy focused on Crude Oil (WTI/Brent), combining technical analysis with controlled risk management.

The system targets consistent monthly returns with limited drawdown, using manual entries based on market momentum and key price zones.

✅ Real account
✅ Risk-to-reward optimized
✅ Max drawdown under control
✅ No grid, martingale, or over-leverage

Ideal for traders seeking exposure to the energy market with stable signal execution.
2025.09.21 15:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 11:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 10:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 09:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 05:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 04:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.13 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
