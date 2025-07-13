- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
491
Profit Trade:
391 (79.63%)
Loss Trade:
100 (20.37%)
Best Trade:
19.40 USD
Worst Trade:
-9.04 USD
Profitto lordo:
623.87 USD (47 120 pips)
Perdita lorda:
-209.28 USD (13 462 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (50.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.99 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
19.07%
Massimo carico di deposito:
88.77%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.66
Long Trade:
491 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.98
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
-2.09 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-155.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-155.78 USD (20)
Crescita mensile:
13.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
155.78 USD (20.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.26% (155.78 USD)
Per equità:
72.19% (1 445.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOIL
|491
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOIL
|415
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOIL
|34K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.40 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +50.39 USD
Massima perdita consecutiva: -155.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US15-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Select Oil is a precision-driven trading strategy focused on Crude Oil (WTI/Brent), combining technical analysis with controlled risk management.
The system targets consistent monthly returns with limited drawdown, using manual entries based on market momentum and key price zones.
✅ Real account
✅ Risk-to-reward optimized
✅ Max drawdown under control
✅ No grid, martingale, or over-leverage
Ideal for traders seeking exposure to the energy market with stable signal execution.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
41%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
12
100%
491
79%
19%
2.98
0.84
USD
USD
72%
1:100