- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
44 (81.48%)
Loss Trade:
10 (18.52%)
Best Trade:
19.52 USD
Worst Trade:
-3.51 USD
Profitto lordo:
143.41 USD (4 224 pips)
Perdita lorda:
-20.15 USD (1 534 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (60.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.80 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
17.56%
Massimo carico di deposito:
5.16%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
32.52
Long Trade:
31 (57.41%)
Short Trade:
23 (42.59%)
Fattore di profitto:
7.12
Profitto previsto:
2.28 USD
Profitto medio:
3.26 USD
Perdita media:
-2.02 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.71 USD (3)
Crescita mensile:
11.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
3.79 USD (0.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.66% (3.53 USD)
Per equità:
4.29% (24.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.52 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +60.80 USD
Massima perdita consecutiva: -3.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.12 × 57
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.25 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.33 × 60
|
XMUK-MT5
|0.33 × 3
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.38 × 32
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.53 × 15
|
TitanFX-MT5-01
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.81 × 53
|
Alpari-MT5
|0.83 × 664
|
ICMarkets-MT5
|0.89 × 47
|
ForexTimeFXTM-MT5
|1.25 × 12
|
ActivTrades-Server
|1.42 × 52
|
Alpari-Real01
|2.06 × 127
|
CloverMarket-Online
|2.33 × 6
|
FXFlatMT5-LiveServer
|2.67 × 405
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.71 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 2
|
SwissquoteLtd-Server
|3.14 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|3.49 × 672
15 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
GBP Miner Pro EA Signal Display.
Volume 1 : 0.03 Lot
Volume 2 : 0.05 Lot
MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/143143
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
25%
0
0
USD
USD
623
USD
USD
11
100%
54
81%
18%
7.11
2.28
USD
USD
4%
1:500