SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GBP Miner Pro
Rahman Pavaleh

GBP Miner Pro

Rahman Pavaleh
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
Alpari-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
44 (81.48%)
Loss Trade:
10 (18.52%)
Best Trade:
19.52 USD
Worst Trade:
-3.51 USD
Profitto lordo:
143.41 USD (4 224 pips)
Perdita lorda:
-20.15 USD (1 534 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (60.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.80 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
17.56%
Massimo carico di deposito:
5.16%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
32.52
Long Trade:
31 (57.41%)
Short Trade:
23 (42.59%)
Fattore di profitto:
7.12
Profitto previsto:
2.28 USD
Profitto medio:
3.26 USD
Perdita media:
-2.02 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.71 USD (3)
Crescita mensile:
11.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
3.79 USD (0.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.66% (3.53 USD)
Per equità:
4.29% (24.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 123
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 2.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.52 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +60.80 USD
Massima perdita consecutiva: -3.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.12 × 57
FIBOGroup-MT5 Server
0.25 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.33 × 60
XMUK-MT5
0.33 × 3
HTOTAL.RU-MT5
0.38 × 32
AdmiralMarkets-MT5
0.53 × 15
TitanFX-MT5-01
0.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 53
Alpari-MT5
0.83 × 664
ICMarkets-MT5
0.89 × 47
ForexTimeFXTM-MT5
1.25 × 12
ActivTrades-Server
1.42 × 52
Alpari-Real01
2.06 × 127
CloverMarket-Online
2.33 × 6
FXFlatMT5-LiveServer
2.67 × 405
ForexTimeFXTM-Live01
2.71 × 14
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 2
SwissquoteLtd-Server
3.14 × 7
ICMarketsSC-MT5
3.49 × 672
15 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

GBP Miner Pro EA Signal Display.

Volume 1 : 0.03 Lot
Volume 2 : 0.05 Lot


MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/143143

MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/143144

Non ci sono recensioni
2025.09.22 18:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 15:50
Share of trading days is too low
2025.07.14 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.13 13:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 13:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 13:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.13 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 13:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GBP Miner Pro
30USD al mese
25%
0
0
USD
623
USD
11
100%
54
81%
18%
7.11
2.28
USD
4%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.