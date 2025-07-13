- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
22 (62.85%)
Loss Trade:
13 (37.14%)
Best Trade:
85.42 USD
Worst Trade:
-73.83 USD
Profitto lordo:
558.00 USD (55 788 pips)
Perdita lorda:
-305.63 USD (30 556 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (86.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
139.60 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
56.59%
Massimo carico di deposito:
0.75%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.63
Long Trade:
15 (42.86%)
Short Trade:
20 (57.14%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
7.21 USD
Profitto medio:
25.36 USD
Perdita media:
-23.51 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-36.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.60 USD (2)
Crescita mensile:
-0.61%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
95.81 USD (3.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.33% (95.81 USD)
Per equità:
2.48% (70.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|252
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +85.42 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +86.44 USD
Massima perdita consecutiva: -36.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
Gold by RSI and Band
