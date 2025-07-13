- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
11 (21.15%)
Loss Trade:
41 (78.85%)
Best Trade:
28.68 USD
Worst Trade:
-17.16 USD
Profitto lordo:
92.48 USD (5 077 pips)
Perdita lorda:
-196.19 USD (15 776 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (23.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.68 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
10.19%
Massimo carico di deposito:
2.63%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
26 (50.00%)
Short Trade:
26 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.47
Profitto previsto:
-1.99 USD
Profitto medio:
8.41 USD
Perdita media:
-4.79 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-53.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.29 USD (8)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
103.71 USD
Massimale:
103.71 USD (25.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.93% (103.71 USD)
Per equità:
3.78% (12.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|12
|USDJPY
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-118
|GBPUSD
|31
|EURUSD
|14
|USDJPY
|-31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-12K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|442
|USDJPY
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.68 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +23.82 USD
Massima perdita consecutiva: -53.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 12295
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.71 × 157
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ICMarketsSC-MT5
|2.10 × 313
|
FusionMarkets-Live
|2.18 × 522
Performance of Fish Carp Robot EA.
Trade on EURUSD,GBPSUD,USDJPY,XAUUSD pairs.
