Tetsushi O-nishi

Fish Carp Robot

Tetsushi O-nishi
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -26%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
11 (21.15%)
Loss Trade:
41 (78.85%)
Best Trade:
28.68 USD
Worst Trade:
-17.16 USD
Profitto lordo:
92.48 USD (5 077 pips)
Perdita lorda:
-196.19 USD (15 776 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (23.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.68 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
10.19%
Massimo carico di deposito:
2.63%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
26 (50.00%)
Short Trade:
26 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.47
Profitto previsto:
-1.99 USD
Profitto medio:
8.41 USD
Perdita media:
-4.79 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-53.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.29 USD (8)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
103.71 USD
Massimale:
103.71 USD (25.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.93% (103.71 USD)
Per equità:
3.78% (12.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 16
GBPUSD 12
EURUSD 12
USDJPY 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -118
GBPUSD 31
EURUSD 14
USDJPY -31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -12K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 442
USDJPY -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.68 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +23.82 USD
Massima perdita consecutiva: -53.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 12295
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.71 × 157
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5
2.10 × 313
FusionMarkets-Live
2.18 × 522
76 più
Performance of Fish Carp Robot EA.
Trade on EURUSD,GBPSUD,USDJPY,XAUUSD pairs.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 02:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 13:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.01 02:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 19:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.13 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.