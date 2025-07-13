- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
11 (35.48%)
Loss Trade:
20 (64.52%)
Best Trade:
73.66 USD
Worst Trade:
-31.55 USD
Profitto lordo:
292.37 USD (29 655 pips)
Perdita lorda:
-292.20 USD (28 633 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (40.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
147.24 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
10.52%
Massimo carico di deposito:
25.21%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
19 (61.29%)
Short Trade:
12 (38.71%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
26.58 USD
Perdita media:
-14.61 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-103.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.71 USD (7)
Crescita mensile:
136.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.07 USD
Massimale:
169.48 USD (76.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
33.74% (37.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.66 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +40.37 USD
Massima perdita consecutiva: -103.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.83 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
61 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Performance of Gold Over Fishing EA.
Trading on XAUUSD pair.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
24
100%
31
35%
11%
1.00
0.01
USD
USD
34%
1:500