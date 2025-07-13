SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Over Fishing
Tetsushi O-nishi

Gold Over Fishing

Tetsushi O-nishi
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
11 (35.48%)
Loss Trade:
20 (64.52%)
Best Trade:
73.66 USD
Worst Trade:
-31.55 USD
Profitto lordo:
292.37 USD (29 655 pips)
Perdita lorda:
-292.20 USD (28 633 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (40.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
147.24 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
10.52%
Massimo carico di deposito:
25.21%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
19 (61.29%)
Short Trade:
12 (38.71%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
26.58 USD
Perdita media:
-14.61 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-103.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.71 USD (7)
Crescita mensile:
136.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.07 USD
Massimale:
169.48 USD (76.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
33.74% (37.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.66 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +40.37 USD
Massima perdita consecutiva: -103.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.83 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
61 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Performance of Gold Over Fishing EA.
Trading on XAUUSD pair.
Non ci sono recensioni
2025.11.15 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.15 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.01 18:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 22:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 13:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 12:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 21:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Over Fishing
30USD al mese
0%
0
0
USD
200
USD
24
100%
31
35%
11%
1.00
0.01
USD
34%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.