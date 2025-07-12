SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Pythagoras AI
GPI BG

Pythagoras AI

GPI BG
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 746%
PUPrime-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
361
Profit Trade:
359 (99.44%)
Loss Trade:
2 (0.55%)
Best Trade:
64.24 USD
Worst Trade:
-1.48 USD
Profitto lordo:
1 544.70 USD (194 813 pips)
Perdita lorda:
-2.83 USD (170 pips)
Vincite massime consecutive:
213 (745.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
745.03 USD (213)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
80.11%
Massimo carico di deposito:
39.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1041.80
Long Trade:
208 (57.62%)
Short Trade:
153 (42.38%)
Fattore di profitto:
545.83
Profitto previsto:
4.27 USD
Profitto medio:
4.30 USD
Perdita media:
-1.42 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.48 USD (1)
Crescita mensile:
10.33%
Previsione annuale:
125.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.48 USD (0.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.59% (1.48 USD)
Per equità:
92.83% (4 473.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 296
EURUSD.s 34
SOLUSD 11
GBPUSD.s 8
USDCAD.s 4
ETHUSD 4
AUDNZD.s 3
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 1.5K
EURUSD.s 42
SOLUSD 4
GBPUSD.s 9
USDCAD.s 6
ETHUSD 2
AUDNZD.s 2
BTCUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 142K
EURUSD.s 4.1K
SOLUSD 878
GBPUSD.s 854
USDCAD.s 844
ETHUSD 6.5K
AUDNZD.s 420
BTCUSD 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.24 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 213
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +745.03 USD
Massima perdita consecutiva: -1.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
Intraday GOLD and FX system, using AI generated signals traded manually. 

30usd is promo price for the 1st month then will rise to 99usd 

Non ci sono recensioni
2025.09.08 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 20:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 16:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
