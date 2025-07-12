- Crescita
Trade:
361
Profit Trade:
359 (99.44%)
Loss Trade:
2 (0.55%)
Best Trade:
64.24 USD
Worst Trade:
-1.48 USD
Profitto lordo:
1 544.70 USD (194 813 pips)
Perdita lorda:
-2.83 USD (170 pips)
Vincite massime consecutive:
213 (745.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
745.03 USD (213)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
80.11%
Massimo carico di deposito:
39.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1041.80
Long Trade:
208 (57.62%)
Short Trade:
153 (42.38%)
Fattore di profitto:
545.83
Profitto previsto:
4.27 USD
Profitto medio:
4.30 USD
Perdita media:
-1.42 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.48 USD (1)
Crescita mensile:
10.33%
Previsione annuale:
125.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.48 USD (0.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.59% (1.48 USD)
Per equità:
92.83% (4 473.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|296
|EURUSD.s
|34
|SOLUSD
|11
|GBPUSD.s
|8
|USDCAD.s
|4
|ETHUSD
|4
|AUDNZD.s
|3
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|1.5K
|EURUSD.s
|42
|SOLUSD
|4
|GBPUSD.s
|9
|USDCAD.s
|6
|ETHUSD
|2
|AUDNZD.s
|2
|BTCUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|142K
|EURUSD.s
|4.1K
|SOLUSD
|878
|GBPUSD.s
|854
|USDCAD.s
|844
|ETHUSD
|6.5K
|AUDNZD.s
|420
|BTCUSD
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.24 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 213
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +745.03 USD
Massima perdita consecutiva: -1.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
