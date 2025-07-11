SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tan Chor Eeow 146718
Mohd Sauff Bin Zabidi

Tan Chor Eeow 146718

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -21%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
58 (80.55%)
Loss Trade:
14 (19.44%)
Best Trade:
34.62 USD
Worst Trade:
-57.21 USD
Profitto lordo:
522.23 USD (52 368 pips)
Perdita lorda:
-248.61 USD (23 731 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (102.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.34 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
27.53%
Massimo carico di deposito:
99.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
26 (36.11%)
Short Trade:
46 (63.89%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
3.80 USD
Profitto medio:
9.00 USD
Perdita media:
-17.76 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-92.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.78 USD (3)
Crescita mensile:
-74.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
92.78 USD (56.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.78% (92.78 USD)
Per equità:
84.43% (84.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.a 71
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.a 271
USDJPY 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.a 28K
USDJPY 396
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.62 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +102.39 USD
Massima perdita consecutiva: -92.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.22 02:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 04:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 04:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 04:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 07:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 16:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 15:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 08:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.14 06:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 06:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.14 00:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.13 10:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
