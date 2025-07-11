- Crescita
Trade:
6 043
Profit Trade:
4 311 (71.33%)
Loss Trade:
1 732 (28.66%)
Best Trade:
1 395.00 USD
Worst Trade:
-324.16 USD
Profitto lordo:
41 027.77 USD (486 967 pips)
Perdita lorda:
-21 880.21 USD (477 690 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (93.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 539.80 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
21.98%
Massimo carico di deposito:
7.44%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
774
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
8.63
Long Trade:
3 032 (50.17%)
Short Trade:
3 011 (49.83%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
3.17 USD
Profitto medio:
9.52 USD
Perdita media:
-12.63 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 802.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 802.36 USD (15)
Crescita mensile:
8.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.91 USD
Massimale:
2 219.09 USD (2.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.15% (2 219.09 USD)
Per equità:
4.80% (4 889.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6043
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.4K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 395.00 USD
Worst Trade: -324 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +93.98 USD
Massima perdita consecutiva: -1 802.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MohicansMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real6
|3.00 × 1
