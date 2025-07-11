- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 086
Profit Trade:
1 009 (92.90%)
Loss Trade:
77 (7.09%)
Best Trade:
17.15 USD
Worst Trade:
-139.96 USD
Profitto lordo:
1 904.95 USD (91 229 pips)
Perdita lorda:
-746.36 USD (32 624 pips)
Vincite massime consecutive:
339 (531.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
531.10 USD (339)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
50.84%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
604 (55.62%)
Short Trade:
482 (44.38%)
Fattore di profitto:
2.55
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
1.89 USD
Perdita media:
-9.69 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-604.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-604.62 USD (19)
Crescita mensile:
41.17%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
692.06 USD (51.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.14% (692.06 USD)
Per equità:
65.74% (972.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|121
|USDJPY
|104
|CHFJPY
|102
|GBPUSD
|91
|EURUSD
|80
|CADJPY
|69
|GBPCAD
|63
|EURCAD
|54
|USDCAD
|49
|EURJPY
|48
|EURGBP
|41
|NZDUSD
|40
|USDCHF
|32
|NZDCAD
|30
|CADCHF
|29
|GBPCHF
|26
|NZDJPY
|25
|AUDJPY
|24
|AUDCAD
|16
|AUDUSD
|13
|AUDCHF
|11
|EURCHF
|10
|NZDCHF
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|254
|USDJPY
|66
|CHFJPY
|94
|GBPUSD
|123
|EURUSD
|90
|CADJPY
|90
|GBPCAD
|-70
|EURCAD
|23
|USDCAD
|70
|EURJPY
|28
|EURGBP
|24
|NZDUSD
|86
|USDCHF
|7
|NZDCAD
|57
|CADCHF
|9
|GBPCHF
|2
|NZDJPY
|73
|AUDJPY
|67
|AUDCAD
|32
|AUDUSD
|21
|AUDCHF
|20
|EURCHF
|-32
|NZDCHF
|23
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|13K
|USDJPY
|6.4K
|CHFJPY
|4.1K
|GBPUSD
|5.3K
|EURUSD
|2.1K
|CADJPY
|2.8K
|GBPCAD
|-713
|EURCAD
|2K
|USDCAD
|3.2K
|EURJPY
|2.2K
|EURGBP
|1.3K
|NZDUSD
|3.2K
|USDCHF
|793
|NZDCAD
|2.3K
|CADCHF
|419
|GBPCHF
|486
|NZDJPY
|3.1K
|AUDJPY
|3.2K
|AUDCAD
|1.3K
|AUDUSD
|944
|AUDCHF
|859
|EURCHF
|-1K
|NZDCHF
|920
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.15 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 339
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +531.10 USD
Massima perdita consecutiva: -604.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 23
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 21
|
USGFX-Live
|0.00 × 9
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 50
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 31
|
Exness-Real6
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 8
|
Exness-Real
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 3
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 7
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 14
|
LiteForex-ECN.com
|0.02 × 60
|
SGTMarkets-Live
|0.03 × 206
|
ICMarkets-Live04
|0.04 × 612
|
Alpari-Pro.ECN
|0.05 × 57
|
Exness-Real3
|0.06 × 17
|
ICMarkets-Live16
|0.09 × 57
|
RoboForexEU-ECN
|0.11 × 19
|
ICMarkets-Live10
|0.11 × 54
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.20 × 15
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.24 × 17
Working in forex since 2015.
