Jose Carlos Carvalho

HFM MT4 1517565

Jose Carlos Carvalho
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 191%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 086
Profit Trade:
1 009 (92.90%)
Loss Trade:
77 (7.09%)
Best Trade:
17.15 USD
Worst Trade:
-139.96 USD
Profitto lordo:
1 904.95 USD (91 229 pips)
Perdita lorda:
-746.36 USD (32 624 pips)
Vincite massime consecutive:
339 (531.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
531.10 USD (339)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
50.84%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
604 (55.62%)
Short Trade:
482 (44.38%)
Fattore di profitto:
2.55
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
1.89 USD
Perdita media:
-9.69 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-604.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-604.62 USD (19)
Crescita mensile:
41.17%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
692.06 USD (51.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.14% (692.06 USD)
Per equità:
65.74% (972.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 121
USDJPY 104
CHFJPY 102
GBPUSD 91
EURUSD 80
CADJPY 69
GBPCAD 63
EURCAD 54
USDCAD 49
EURJPY 48
EURGBP 41
NZDUSD 40
USDCHF 32
NZDCAD 30
CADCHF 29
GBPCHF 26
NZDJPY 25
AUDJPY 24
AUDCAD 16
AUDUSD 13
AUDCHF 11
EURCHF 10
NZDCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 254
USDJPY 66
CHFJPY 94
GBPUSD 123
EURUSD 90
CADJPY 90
GBPCAD -70
EURCAD 23
USDCAD 70
EURJPY 28
EURGBP 24
NZDUSD 86
USDCHF 7
NZDCAD 57
CADCHF 9
GBPCHF 2
NZDJPY 73
AUDJPY 67
AUDCAD 32
AUDUSD 21
AUDCHF 20
EURCHF -32
NZDCHF 23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 13K
USDJPY 6.4K
CHFJPY 4.1K
GBPUSD 5.3K
EURUSD 2.1K
CADJPY 2.8K
GBPCAD -713
EURCAD 2K
USDCAD 3.2K
EURJPY 2.2K
EURGBP 1.3K
NZDUSD 3.2K
USDCHF 793
NZDCAD 2.3K
CADCHF 419
GBPCHF 486
NZDJPY 3.1K
AUDJPY 3.2K
AUDCAD 1.3K
AUDUSD 944
AUDCHF 859
EURCHF -1K
NZDCHF 920
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.15 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 339
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +531.10 USD
Massima perdita consecutiva: -604.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live20
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 23
ICMarkets-Live07
0.00 × 21
USGFX-Live
0.00 × 9
TurnkeyFX-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 50
Pepperstone-Edge09
0.00 × 31
Exness-Real6
0.00 × 7
ICMarkets-Live18
0.00 × 8
Exness-Real
0.00 × 4
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 7
Coinexx-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 14
LiteForex-ECN.com
0.02 × 60
SGTMarkets-Live
0.03 × 206
ICMarkets-Live04
0.04 × 612
Alpari-Pro.ECN
0.05 × 57
Exness-Real3
0.06 × 17
ICMarkets-Live16
0.09 × 57
RoboForexEU-ECN
0.11 × 19
ICMarkets-Live10
0.11 × 54
HFMarketsSV-Live Server 3
0.20 × 15
FXOpen-ECN Live Server
0.24 × 17
73 più
Working in forex since 2015.
Non ci sono recensioni
2025.09.29 08:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 23:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 11:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 19:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 18:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 17:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 10:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
