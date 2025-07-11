- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
496
Profit Trade:
210 (42.33%)
Loss Trade:
286 (57.66%)
Best Trade:
5 408.53 USD
Worst Trade:
-3 449.09 USD
Profitto lordo:
211 886.49 USD (233 740 pips)
Perdita lorda:
-233 777.72 USD (191 393 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6 787.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 844.70 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
39.18%
Massimo carico di deposito:
95.62%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
243 (48.99%)
Short Trade:
253 (51.01%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-44.14 USD
Profitto medio:
1 008.98 USD
Perdita media:
-817.40 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-17 662.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17 662.40 USD (12)
Crescita mensile:
-19.10%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22 856.51 USD
Massimale:
45 752.91 USD (37.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.22% (45 750.23 USD)
Per equità:
6.52% (6 096.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|164
|EURUSD
|64
|GDAXI
|51
|NDX
|49
|USDJPY
|25
|USDCAD
|23
|GBPJPY
|20
|NZDUSD
|14
|GBPUSD
|14
|EURJPY
|14
|SP500
|9
|AUDUSD
|8
|GBPAUD
|8
|AUDCAD
|5
|UK100
|4
|XTIUSD
|4
|GBPCAD
|4
|USDCHF
|4
|AUDCHF
|3
|EURAUD
|3
|GBPNZD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-8.1K
|EURUSD
|2.2K
|GDAXI
|8.5K
|NDX
|-8.9K
|USDJPY
|-6.5K
|USDCAD
|-1K
|GBPJPY
|3.7K
|NZDUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|-4.8K
|EURJPY
|-2.8K
|SP500
|3.7K
|AUDUSD
|960
|GBPAUD
|-6.5K
|AUDCAD
|619
|UK100
|-1.8K
|XTIUSD
|-5K
|GBPCAD
|1.2K
|USDCHF
|-520
|AUDCHF
|473
|EURAUD
|3.3K
|GBPNZD
|862
|EURGBP
|865
|GBPCHF
|-932
|NZDCAD
|127
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|EURUSD
|162
|GDAXI
|23K
|NDX
|-3.2K
|USDJPY
|-5.5K
|USDCAD
|313
|GBPJPY
|1.5K
|NZDUSD
|-641
|GBPUSD
|-1.1K
|EURJPY
|-664
|SP500
|4.5K
|AUDUSD
|-620
|GBPAUD
|-3.5K
|AUDCAD
|370
|UK100
|-2.5K
|XTIUSD
|-274
|GBPCAD
|-422
|USDCHF
|80
|AUDCHF
|259
|EURAUD
|2.1K
|GBPNZD
|3.4K
|EURGBP
|129
|GBPCHF
|-248
|NZDCAD
|26
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 408.53 USD
Worst Trade: -3 449 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +6 787.05 USD
Massima perdita consecutiva: -17 662.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6125
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.15 × 147
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.73 × 41
|
XMGlobal-MT5 2
|2.89 × 37
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
BCS5-Real
|3.00 × 4
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.25 × 8
|
TickmillUK-Live
|3.43 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-22%
0
0
USD
USD
78K
USD
USD
33
33%
496
42%
39%
0.90
-44.14
USD
USD
37%
1:200