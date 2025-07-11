SegnaliSezioni
Marco Antonio Estrada Mejias

TheMaemTrader

Marco Antonio Estrada Mejias
0 recensioni
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -22%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
496
Profit Trade:
210 (42.33%)
Loss Trade:
286 (57.66%)
Best Trade:
5 408.53 USD
Worst Trade:
-3 449.09 USD
Profitto lordo:
211 886.49 USD (233 740 pips)
Perdita lorda:
-233 777.72 USD (191 393 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6 787.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 844.70 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
39.18%
Massimo carico di deposito:
95.62%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
243 (48.99%)
Short Trade:
253 (51.01%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-44.14 USD
Profitto medio:
1 008.98 USD
Perdita media:
-817.40 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-17 662.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17 662.40 USD (12)
Crescita mensile:
-19.10%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22 856.51 USD
Massimale:
45 752.91 USD (37.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.22% (45 750.23 USD)
Per equità:
6.52% (6 096.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 164
EURUSD 64
GDAXI 51
NDX 49
USDJPY 25
USDCAD 23
GBPJPY 20
NZDUSD 14
GBPUSD 14
EURJPY 14
SP500 9
AUDUSD 8
GBPAUD 8
AUDCAD 5
UK100 4
XTIUSD 4
GBPCAD 4
USDCHF 4
AUDCHF 3
EURAUD 3
GBPNZD 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -8.1K
EURUSD 2.2K
GDAXI 8.5K
NDX -8.9K
USDJPY -6.5K
USDCAD -1K
GBPJPY 3.7K
NZDUSD -1.6K
GBPUSD -4.8K
EURJPY -2.8K
SP500 3.7K
AUDUSD 960
GBPAUD -6.5K
AUDCAD 619
UK100 -1.8K
XTIUSD -5K
GBPCAD 1.2K
USDCHF -520
AUDCHF 473
EURAUD 3.3K
GBPNZD 862
EURGBP 865
GBPCHF -932
NZDCAD 127
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
EURUSD 162
GDAXI 23K
NDX -3.2K
USDJPY -5.5K
USDCAD 313
GBPJPY 1.5K
NZDUSD -641
GBPUSD -1.1K
EURJPY -664
SP500 4.5K
AUDUSD -620
GBPAUD -3.5K
AUDCAD 370
UK100 -2.5K
XTIUSD -274
GBPCAD -422
USDCHF 80
AUDCHF 259
EURAUD 2.1K
GBPNZD 3.4K
EURGBP 129
GBPCHF -248
NZDCAD 26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 408.53 USD
Worst Trade: -3 449 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +6 787.05 USD
Massima perdita consecutiva: -17 662.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6125
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.15 × 147
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.73 × 41
XMGlobal-MT5 2
2.89 × 37
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
BCS5-Real
3.00 × 4
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.25 × 8
TickmillUK-Live
3.43 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
15 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 23:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 02:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 16:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
