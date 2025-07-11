- Crescita
Trade:
1 784
Profit Trade:
1 454 (81.50%)
Loss Trade:
330 (18.50%)
Best Trade:
135.65 USD
Worst Trade:
-183.97 USD
Profitto lordo:
16 616.68 USD (14 434 635 pips)
Perdita lorda:
-10 254.88 USD (7 367 611 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (224.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
700.88 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
74.85%
Massimo carico di deposito:
62.52%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
160
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
7.45
Long Trade:
1 170 (65.58%)
Short Trade:
614 (34.42%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
3.57 USD
Profitto medio:
11.43 USD
Perdita media:
-31.08 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-586.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-586.39 USD (12)
Crescita mensile:
96.63%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.66 USD
Massimale:
854.35 USD (21.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.20% (854.35 USD)
Per equità:
55.23% (1 201.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1151
|BTCUSD
|568
|ETHUSD
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.4K
|BTCUSD
|2.3K
|ETHUSD
|663
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|611K
|BTCUSD
|6.3M
|ETHUSD
|132K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Best Trade: +135.65 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +224.98 USD
Massima perdita consecutiva: -586.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
EA signals
