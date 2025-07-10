- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 924
Profit Trade:
1 745 (90.69%)
Loss Trade:
179 (9.30%)
Best Trade:
18.68 SGD
Worst Trade:
-13.40 SGD
Profitto lordo:
992.43 SGD (407 797 pips)
Perdita lorda:
-263.68 SGD (121 553 pips)
Vincite massime consecutive:
490 (203.68 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
203.68 SGD (490)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.99%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
23.57
Long Trade:
1 210 (62.89%)
Short Trade:
714 (37.11%)
Fattore di profitto:
3.76
Profitto previsto:
0.38 SGD
Profitto medio:
0.57 SGD
Perdita media:
-1.47 SGD
Massime perdite consecutive:
11 (-2.34 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-30.92 SGD (5)
Crescita mensile:
56.03%
Previsione annuale:
681.36%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 SGD
Massimale:
30.92 SGD (7.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.61% (30.92 SGD)
Per equità:
41.86% (174.83 SGD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|1006
|USDCADm#
|891
|USDCHFm#
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|310
|USDCADm#
|255
|USDCHFm#
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|113K
|USDCADm#
|168K
|USDCHFm#
|5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.68 SGD
Worst Trade: -13 SGD
Vincite massime consecutive: 490
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +203.68 SGD
Massima perdita consecutiva: -2.34 SGD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
