Dedy Sucianto

YESHUA MBAREKH

Dedy Sucianto
0 recensioni
Affidabilità
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 505%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 924
Profit Trade:
1 745 (90.69%)
Loss Trade:
179 (9.30%)
Best Trade:
18.68 SGD
Worst Trade:
-13.40 SGD
Profitto lordo:
992.43 SGD (407 797 pips)
Perdita lorda:
-263.68 SGD (121 553 pips)
Vincite massime consecutive:
490 (203.68 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
203.68 SGD (490)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.99%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
23.57
Long Trade:
1 210 (62.89%)
Short Trade:
714 (37.11%)
Fattore di profitto:
3.76
Profitto previsto:
0.38 SGD
Profitto medio:
0.57 SGD
Perdita media:
-1.47 SGD
Massime perdite consecutive:
11 (-2.34 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-30.92 SGD (5)
Crescita mensile:
56.03%
Previsione annuale:
681.36%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 SGD
Massimale:
30.92 SGD (7.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.61% (30.92 SGD)
Per equità:
41.86% (174.83 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 1006
USDCADm# 891
USDCHFm# 27
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 310
USDCADm# 255
USDCHFm# 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 113K
USDCADm# 168K
USDCHFm# 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.68 SGD
Worst Trade: -13 SGD
Vincite massime consecutive: 490
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +203.68 SGD
Massima perdita consecutiva: -2.34 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

  • The safest way to copy trade is by placing the EA directly into your MetaTrader account on a VPS. If you’d like guidance or have questions, I’m just a click away—check the link in my profile.!
  • MT4
  • 100% Robot



Non ci sono recensioni
2025.09.26 05:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 01:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 01:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 04:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 13:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 09:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 07:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 03:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
YESHUA MBAREKH
30USD al mese
505%
0
0
USD
949
SGD
94
63%
1 924
90%
100%
3.76
0.38
SGD
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.