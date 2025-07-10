SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Wangcheng
Cheng Wang Cheng

Wangcheng

Cheng Wang Cheng
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 43%
GMI-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
413
Profit Trade:
294 (71.18%)
Loss Trade:
119 (28.81%)
Best Trade:
91.89 USD
Worst Trade:
-91.27 USD
Profitto lordo:
967.27 USD (53 851 pips)
Perdita lorda:
-521.05 USD (35 832 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (25.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.94 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.52%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.87
Long Trade:
184 (44.55%)
Short Trade:
229 (55.45%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
3.29 USD
Perdita media:
-4.38 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.55 USD (2)
Crescita mensile:
6.80%
Previsione annuale:
82.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.08 USD
Massimale:
91.69 USD (6.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.05% (91.27 USD)
Per equità:
51.88% (2 564.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADpro 158
AUDCADpro 144
AUDNZDpro 86
XAUUSDpro 11
U30USDpro 7
NASUSDpro 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADpro 179
AUDCADpro 201
AUDNZDpro 65
XAUUSDpro 4
U30USDpro -3
NASUSDpro 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADpro 11K
AUDCADpro 12K
AUDNZDpro -4.8K
XAUUSDpro -427
U30USDpro 38
NASUSDpro 699
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +91.89 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.70 USD
Massima perdita consecutiva: -5.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

稳健盈利无风险，微信：674351917
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 02:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 01:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
