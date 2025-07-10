- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
413
Profit Trade:
294 (71.18%)
Loss Trade:
119 (28.81%)
Best Trade:
91.89 USD
Worst Trade:
-91.27 USD
Profitto lordo:
967.27 USD (53 851 pips)
Perdita lorda:
-521.05 USD (35 832 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (25.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.94 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.52%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.87
Long Trade:
184 (44.55%)
Short Trade:
229 (55.45%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
3.29 USD
Perdita media:
-4.38 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.55 USD (2)
Crescita mensile:
6.80%
Previsione annuale:
82.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.08 USD
Massimale:
91.69 USD (6.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.05% (91.27 USD)
Per equità:
51.88% (2 564.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCADpro
|158
|AUDCADpro
|144
|AUDNZDpro
|86
|XAUUSDpro
|11
|U30USDpro
|7
|NASUSDpro
|7
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCADpro
|179
|AUDCADpro
|201
|AUDNZDpro
|65
|XAUUSDpro
|4
|U30USDpro
|-3
|NASUSDpro
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCADpro
|11K
|AUDCADpro
|12K
|AUDNZDpro
|-4.8K
|XAUUSDpro
|-427
|U30USDpro
|38
|NASUSDpro
|699
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +91.89 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.70 USD
Massima perdita consecutiva: -5.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
