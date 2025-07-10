- Crescita
Trade:
181
Profit Trade:
114 (62.98%)
Loss Trade:
67 (37.02%)
Best Trade:
163.00 BRL
Worst Trade:
-161.00 BRL
Profitto lordo:
4 675.00 BRL (24 800 pips)
Perdita lorda:
-5 181.00 BRL (25 905 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (419.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
419.00 BRL (17)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
3.73%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
85 (46.96%)
Short Trade:
96 (53.04%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-2.80 BRL
Profitto medio:
41.01 BRL
Perdita media:
-77.33 BRL
Massime perdite consecutive:
5 (-317.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-317.00 BRL (5)
Crescita mensile:
50.25%
Previsione annuale:
609.74%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
956.00 BRL
Massimale:
1 201.00 BRL (349.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.32% (1 201.00 BRL)
Per equità:
32.21% (114.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINQ25
|135
|WINV25
|44
|WDOV25
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINQ25
|-235
|WINV25
|5
|WDOV25
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINQ25
|-2.7K
|WINV25
|60
|WDOV25
|1.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +163.00 BRL
Worst Trade: -161 BRL
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +419.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -317.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Rico-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Esse sinal é um conjunto de 4 robos que operam vendidos e comprados buscando pegar a oscilação lateral do mercado, onde o stop comum dos traders vira nosso gain.
