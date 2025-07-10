SegnaliSezioni
Adson Tassio De Sousa Amorim

Sombra Trader

Adson Tassio De Sousa Amorim
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Rico-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
181
Profit Trade:
114 (62.98%)
Loss Trade:
67 (37.02%)
Best Trade:
163.00 BRL
Worst Trade:
-161.00 BRL
Profitto lordo:
4 675.00 BRL (24 800 pips)
Perdita lorda:
-5 181.00 BRL (25 905 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (419.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
419.00 BRL (17)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
3.73%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
85 (46.96%)
Short Trade:
96 (53.04%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-2.80 BRL
Profitto medio:
41.01 BRL
Perdita media:
-77.33 BRL
Massime perdite consecutive:
5 (-317.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-317.00 BRL (5)
Crescita mensile:
50.25%
Previsione annuale:
609.74%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
956.00 BRL
Massimale:
1 201.00 BRL (349.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.32% (1 201.00 BRL)
Per equità:
32.21% (114.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINQ25 135
WINV25 44
WDOV25 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINQ25 -235
WINV25 5
WDOV25 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINQ25 -2.7K
WINV25 60
WDOV25 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +163.00 BRL
Worst Trade: -161 BRL
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +419.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -317.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Rico-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Esse sinal é um conjunto de 4 robos que operam vendidos e comprados buscando pegar a oscilação lateral do mercado, onde o stop comum dos traders vira nosso gain.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 13:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 12:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
