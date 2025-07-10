SegnaliSezioni
Huu Tai Hoang

Never

Huu Tai Hoang
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
FTMO-Server5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
79 (58.51%)
Loss Trade:
56 (41.48%)
Best Trade:
2 033.06 USD
Worst Trade:
-1 978.05 USD
Profitto lordo:
53 969.17 USD (111 418 pips)
Perdita lorda:
-41 232.41 USD (236 086 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (3 250.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 046.85 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
42.20%
Massimo carico di deposito:
59.88%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
90 (66.67%)
Short Trade:
45 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
94.35 USD
Profitto medio:
683.15 USD
Perdita media:
-736.29 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-2 442.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 764.86 USD (3)
Crescita mensile:
-0.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 275.53 USD
Massimale:
8 068.44 USD (3.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.70% (8 094.38 USD)
Per equità:
1.22% (2 626.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
MKRUSD 8
NZDJPY 6
USDCNH 5
EURAUD 5
XAUEUR 5
ETHUSD 5
EURGBP 5
VECUSD 5
NZDCAD 4
UKOIL.cash 4
EURCAD 4
XAUUSD 4
GBPJPY 4
CADJPY 4
GBPAUD 4
GBPNZD 4
GBPUSD 3
EURUSD 3
USDCAD 3
NZDUSD 3
US30.cash 3
GER40.cash 3
AUDCAD 2
JP225.cash 2
USDPLN 2
GBPCHF 2
EU50.cash 2
HK50.cash 2
AUDJPY 2
AUDCHF 2
US500.cash 2
AUDUSD 2
UK100.cash 2
IMXUSD 2
SANUSD 2
XMRUSD 2
USDSGD 1
EURNZD 1
XAGAUD 1
USDJPY 1
USDCHF 1
LTCUSD 1
US100.cash 1
BTCUSD 1
ETCUSD 1
UNIUSD 1
AAVUSD 1
GRTUSD 1
USOIL.cash 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
MKRUSD 3.1K
NZDJPY 1.3K
USDCNH 1.6K
EURAUD -1.2K
XAUEUR 363
ETHUSD 1.8K
EURGBP -1.5K
VECUSD -1.3K
NZDCAD -124
UKOIL.cash 1K
EURCAD 1.8K
XAUUSD -2K
GBPJPY 2.3K
CADJPY 468
GBPAUD -2.6K
GBPNZD 419
GBPUSD 1.9K
EURUSD -1.4K
USDCAD 4.4K
NZDUSD 1.9K
US30.cash -1.3K
GER40.cash -1.4K
AUDCAD 2K
JP225.cash 15
USDPLN -1.5K
GBPCHF -559
EU50.cash 48
HK50.cash 772
AUDJPY 2K
AUDCHF -599
US500.cash 231
AUDUSD -1.1K
UK100.cash 2.7K
IMXUSD -2.3K
SANUSD -716
XMRUSD 777
USDSGD 2K
EURNZD -957
XAGAUD -2
USDJPY -811
USDCHF 2K
LTCUSD 0
US100.cash 19
BTCUSD -1.3K
ETCUSD 95
UNIUSD 679
AAVUSD -394
GRTUSD 24
USOIL.cash 10
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
MKRUSD 38K
NZDJPY 547
USDCNH 1K
EURAUD -528
XAUEUR -194
ETHUSD 15K
EURGBP -112
VECUSD -122
NZDCAD -12
UKOIL.cash -127
EURCAD 881
XAUUSD -6.6K
GBPJPY 1.3K
CADJPY 189
GBPAUD -902
GBPNZD 325
GBPUSD 425
EURUSD -349
USDCAD 818
NZDUSD 299
US30.cash -51K
GER40.cash -7.6K
AUDCAD 319
JP225.cash 192
USDPLN -1.8K
GBPCHF -122
EU50.cash 348
HK50.cash 5.7K
AUDJPY 391
AUDCHF -78
US500.cash -1.3K
AUDUSD -180
UK100.cash 7.6K
IMXUSD -225
SANUSD -79
XMRUSD 814
USDSGD 405
EURNZD -394
XAGAUD 0
USDJPY -368
USDCHF 302
LTCUSD -14
US100.cash 190
BTCUSD -129K
ETCUSD 51
UNIUSD 1.5K
AAVUSD -373
GRTUSD 10
USOIL.cash 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 033.06 USD
Worst Trade: -1 978 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 250.19 USD
Massima perdita consecutiva: -2 442.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.25 11:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 12:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 08:48
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.10 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 08:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Never
30USD al mese
6%
0
0
USD
213K
USD
12
0%
135
58%
42%
1.30
94.35
USD
4%
1:30
