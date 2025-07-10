- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|103
|GBPJPY
|87
|EURUSD
|60
|GBPUSD
|48
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|147
|GBPJPY
|109
|EURUSD
|89
|GBPUSD
|157
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|25K
|GBPJPY
|20K
|EURUSD
|9.1K
|GBPUSD
|16K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
AdmiralsGroup-Live
|2.46 × 136
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal.
Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
❌ DANGER: The system works without a stop loss
❌ - Medium martingale
V – Only popular symbols: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, GBP/JPY.
V – No scalping
V – All orders only after 0.01
V - Gross Profit: 65 506 pips
Gross Loss: 6 340 pips
Forex trading is high risk and don‘t risk money you can‘t afford to lose.
