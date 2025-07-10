SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EuroMarke 49
Renatas Markevicius

EuroMarke 49

Renatas Markevicius
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 147%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
298
Profit Trade:
254 (85.23%)
Loss Trade:
44 (14.77%)
Best Trade:
10.06 EUR
Worst Trade:
-7.90 EUR
Profitto lordo:
506.05 EUR (77 275 pips)
Perdita lorda:
-65.51 EUR (7 591 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (66.39 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
78.97 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
66.04%
Massimo carico di deposito:
125.75%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
20.01
Long Trade:
91 (30.54%)
Short Trade:
207 (69.46%)
Fattore di profitto:
7.72
Profitto previsto:
1.48 EUR
Profitto medio:
1.99 EUR
Perdita media:
-1.49 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-22.02 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-22.02 EUR (10)
Crescita mensile:
23.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
22.02 EUR (3.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.97% (22.02 EUR)
Per equità:
26.28% (99.48 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 103
GBPJPY 87
EURUSD 60
GBPUSD 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 147
GBPJPY 109
EURUSD 89
GBPUSD 157
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 25K
GBPJPY 20K
EURUSD 9.1K
GBPUSD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.06 EUR
Worst Trade: -8 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +66.39 EUR
Massima perdita consecutiva: -22.02 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralsGroup-Live
2.46 × 136
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal.

Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.

 

 DANGER: The system works without a stop loss

 Medium martingale

– Only popular symbols: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, GBP/JPY.

– No scalping

– All orders only after 0.01

Gross Profit: 65 506 pips

       Gross Loss:     6 340 pips

 

Forex trading is high risk and don‘t risk money you can‘t afford to lose.

 

Non ci sono recensioni
2025.09.22 15:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 11:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 11:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 12:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 03:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:27
Share of trading days is too low
2025.07.14 13:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.14 12:27
Share of trading days is too low
2025.07.14 12:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.10 08:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 08:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 08:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.10 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 08:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EuroMarke 49
30USD al mese
147%
0
0
USD
741
EUR
11
0%
298
85%
66%
7.72
1.48
EUR
26%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.