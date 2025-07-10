SegnaliSezioni
Rajatul Alam

Rajapips Investor 24S Ketahanan 600

Rajatul Alam
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 399 USD al mese
crescita dal 2025 -20%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
292
Profit Trade:
141 (48.28%)
Loss Trade:
151 (51.71%)
Best Trade:
11.91 USD
Worst Trade:
-22.96 USD
Profitto lordo:
319.31 USD (31 864 pips)
Perdita lorda:
-613.42 USD (60 961 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (6.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.30 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
67.96%
Massimo carico di deposito:
15.49%
Ultimo trade:
25 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
146 (50.00%)
Short Trade:
146 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-1.01 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
-4.06 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-93.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.12 USD (15)
Crescita mensile:
-21.14%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
296.80 USD
Massimale:
333.65 USD (21.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.74% (334.31 USD)
Per equità:
23.46% (358.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD.sv 146
AUDUSD.sv 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD.sv -295
AUDUSD.sv 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD.sv -29K
AUDUSD.sv 236
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.91 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +6.54 USD
Massima perdita consecutiva: -93.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.12 03:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 10:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 07:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
