- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
292
Profit Trade:
141 (48.28%)
Loss Trade:
151 (51.71%)
Best Trade:
11.91 USD
Worst Trade:
-22.96 USD
Profitto lordo:
319.31 USD (31 864 pips)
Perdita lorda:
-613.42 USD (60 961 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (6.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.30 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
67.96%
Massimo carico di deposito:
15.49%
Ultimo trade:
25 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
146 (50.00%)
Short Trade:
146 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-1.01 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
-4.06 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-93.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.12 USD (15)
Crescita mensile:
-21.14%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
296.80 USD
Massimale:
333.65 USD (21.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.74% (334.31 USD)
Per equità:
23.46% (358.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD.sv
|146
|AUDUSD.sv
|146
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD.sv
|-295
|AUDUSD.sv
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD.sv
|-29K
|AUDUSD.sv
|236
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.91 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +6.54 USD
Massima perdita consecutiva: -93.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Rajapips EA Akun Investor 24 - J mode SELL
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
399USD al mese
-20%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
9
75%
292
48%
68%
0.52
-1.01
USD
USD
23%
1:400