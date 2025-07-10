SegnaliSezioni
Rajapips Investor 22S Ketahanan 400
Rajatul Alam

Rajapips Investor 22S Ketahanan 400

Rajatul Alam
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -53%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
312
Profit Trade:
125 (40.06%)
Loss Trade:
187 (59.94%)
Best Trade:
12.46 USD
Worst Trade:
-28.33 USD
Profitto lordo:
258.21 USD (25 755 pips)
Perdita lorda:
-1 081.63 USD (107 763 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (5.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
97.53%
Massimo carico di deposito:
77.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
-0.95
Long Trade:
156 (50.00%)
Short Trade:
156 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.24
Profitto previsto:
-2.64 USD
Profitto medio:
2.07 USD
Perdita media:
-5.78 USD
Massime perdite consecutive:
60 (-726.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-726.04 USD (60)
Crescita mensile:
-55.00%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
823.42 USD
Massimale:
863.48 USD (109.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.66% (864.29 USD)
Per equità:
66.06% (517.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD.sv 156
AUDUSD.sv 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD.sv -548
AUDUSD.sv -276
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD.sv -55K
AUDUSD.sv -27K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.46 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 60
Massimo profitto consecutivo: +5.54 USD
Massima perdita consecutiva: -726.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Rajapips EA Akun Investor 22 - NR mode SELL
Non ci sono recensioni
2025.09.24 23:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 23:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 21:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.22 04:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 04:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
