- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
312
Profit Trade:
125 (40.06%)
Loss Trade:
187 (59.94%)
Best Trade:
12.46 USD
Worst Trade:
-28.33 USD
Profitto lordo:
258.21 USD (25 755 pips)
Perdita lorda:
-1 081.63 USD (107 763 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (5.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
97.53%
Massimo carico di deposito:
77.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
-0.95
Long Trade:
156 (50.00%)
Short Trade:
156 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.24
Profitto previsto:
-2.64 USD
Profitto medio:
2.07 USD
Perdita media:
-5.78 USD
Massime perdite consecutive:
60 (-726.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-726.04 USD (60)
Crescita mensile:
-55.00%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
823.42 USD
Massimale:
863.48 USD (109.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.66% (864.29 USD)
Per equità:
66.06% (517.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD.sv
|156
|AUDUSD.sv
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD.sv
|-548
|AUDUSD.sv
|-276
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD.sv
|-55K
|AUDUSD.sv
|-27K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.46 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 60
Massimo profitto consecutivo: +5.54 USD
Massima perdita consecutiva: -726.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Rajapips EA Akun Investor 22 - NR mode SELL
Non ci sono recensioni