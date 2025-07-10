SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ronin47 V6se US30 Since July 2025
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 V6se US30 Since July 2025

Mohd Azlan Md Nor
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 81%
FBS-Real-10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
30 246
Profit Trade:
19 992 (66.09%)
Loss Trade:
10 254 (33.90%)
Best Trade:
236 462.88 USD
Worst Trade:
-2 214.67 USD
Profitto lordo:
583 837.39 USD (29 579 481 pips)
Perdita lorda:
-181 140.39 USD (40 813 298 pips)
Vincite massime consecutive:
80 (208.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
236 465.88 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
96.74%
Massimo carico di deposito:
101.79%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3659
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.53
Long Trade:
15 118 (49.98%)
Short Trade:
15 128 (50.02%)
Fattore di profitto:
3.22
Profitto previsto:
13.31 USD
Profitto medio:
29.20 USD
Perdita media:
-17.67 USD
Massime perdite consecutive:
66 (-47 228.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47 228.62 USD (66)
Crescita mensile:
9.81%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
47 228.62 USD (9.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.41% (47 228.62 USD)
Per equità:
27.10% (181 149.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 30245
archived 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 166K
archived 236K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 -11M
archived 0
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +236 462.88 USD
Worst Trade: -2 215 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 66
Massimo profitto consecutivo: +208.84 USD
Massima perdita consecutiva: -47 228.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-7
0.64 × 4053
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

100% Autotrade Using EA Ronin47 version v6se US30 Since July 2025

Trade On US30 Only 



Non ci sono recensioni
2025.09.09 07:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 17:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 09:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 02:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 00:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 05:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ronin47 V6se US30 Since July 2025
50USD al mese
81%
0
0
USD
582K
USD
13
99%
30 246
66%
97%
3.22
13.31
USD
27%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.