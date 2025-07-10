- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30 246
Profit Trade:
19 992 (66.09%)
Loss Trade:
10 254 (33.90%)
Best Trade:
236 462.88 USD
Worst Trade:
-2 214.67 USD
Profitto lordo:
583 837.39 USD (29 579 481 pips)
Perdita lorda:
-181 140.39 USD (40 813 298 pips)
Vincite massime consecutive:
80 (208.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
236 465.88 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
96.74%
Massimo carico di deposito:
101.79%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3659
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.53
Long Trade:
15 118 (49.98%)
Short Trade:
15 128 (50.02%)
Fattore di profitto:
3.22
Profitto previsto:
13.31 USD
Profitto medio:
29.20 USD
Perdita media:
-17.67 USD
Massime perdite consecutive:
66 (-47 228.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47 228.62 USD (66)
Crescita mensile:
9.81%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
47 228.62 USD (9.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.41% (47 228.62 USD)
Per equità:
27.10% (181 149.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|30245
|archived
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|166K
|archived
|236K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|-11M
|archived
|0
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +236 462.88 USD
Worst Trade: -2 215 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 66
Massimo profitto consecutivo: +208.84 USD
Massima perdita consecutiva: -47 228.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-7
|0.64 × 4053
100% Autotrade Using EA Ronin47 version v6se US30 Since July 2025
Trade On US30 Only
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
81%
0
0
USD
USD
582K
USD
USD
13
99%
30 246
66%
97%
3.22
13.31
USD
USD
27%
1:500