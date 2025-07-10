SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Medium Risk
Zicheng Liao

Medium Risk

Zicheng Liao
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 56%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
738
Profit Trade:
471 (63.82%)
Loss Trade:
267 (36.18%)
Best Trade:
79.36 USD
Worst Trade:
-136.59 USD
Profitto lordo:
3 425.50 USD (84 981 pips)
Perdita lorda:
-2 253.46 USD (58 406 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (242.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
263.98 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
98.98%
Massimo carico di deposito:
17.14%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
7.21
Long Trade:
439 (59.49%)
Short Trade:
299 (40.51%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
1.59 USD
Profitto medio:
7.27 USD
Perdita media:
-8.44 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-15.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-136.59 USD (1)
Crescita mensile:
25.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
162.57 USD (6.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.52% (162.57 USD)
Per equità:
17.64% (425.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 441
GBPUSD 63
EURAUD 39
USDCAD 34
EURUSD 32
AUDCAD 27
USDJPY 20
AUDUSD 19
NZDUSD 17
EURGBP 14
USDCHF 11
EURCAD 6
EURCHF 6
GBPCAD 4
BTCUSD 1
CADCHF 1
CHFJPY 1
AUDNZD 1
US30 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -81
GBPUSD 209
EURAUD -94
USDCAD 215
EURUSD 280
AUDCAD 87
USDJPY 151
AUDUSD 103
NZDUSD 39
EURGBP 213
USDCHF 72
EURCAD 88
EURCHF 10
GBPCAD -15
BTCUSD 0
CADCHF 2
CHFJPY -55
AUDNZD -54
US30 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.3K
GBPUSD 2.3K
EURAUD -1.6K
USDCAD 6.2K
EURUSD 6.6K
AUDCAD 3.8K
USDJPY 2.2K
AUDUSD -82
NZDUSD 1.3K
EURGBP 3.8K
USDCHF 604
EURCAD 2.8K
EURCHF 50
GBPCAD -80
BTCUSD 1.4K
CADCHF 20
CHFJPY -2.7K
AUDNZD -1.4K
US30 250
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.36 USD
Worst Trade: -137 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +242.34 USD
Massima perdita consecutiva: -15.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.34 × 663
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live07
0.60 × 2316
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live18
0.69 × 202
Tickmill-Live02
0.72 × 6027
Tickmill-Live
0.73 × 3877
ICMarkets-Live04
0.77 × 87
Pepperstone-Demo01
0.88 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.91 × 35
ICMarkets-Live14
0.92 × 167
ICMarkets-Live03
1.00 × 44
ICMarketsSC-Live23
1.00 × 74
ICMarketsSC-Live04
1.03 × 230
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 32
88 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.18 09:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 07:48
Share of trading days is too low
2025.07.10 07:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.10 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.10 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Medium Risk
999USD al mese
56%
0
0
USD
2.4K
USD
12
100%
738
63%
99%
1.52
1.59
USD
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.