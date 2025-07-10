- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
738
Profit Trade:
471 (63.82%)
Loss Trade:
267 (36.18%)
Best Trade:
79.36 USD
Worst Trade:
-136.59 USD
Profitto lordo:
3 425.50 USD (84 981 pips)
Perdita lorda:
-2 253.46 USD (58 406 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (242.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
263.98 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
98.98%
Massimo carico di deposito:
17.14%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
7.21
Long Trade:
439 (59.49%)
Short Trade:
299 (40.51%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
1.59 USD
Profitto medio:
7.27 USD
Perdita media:
-8.44 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-15.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-136.59 USD (1)
Crescita mensile:
25.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
162.57 USD (6.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.52% (162.57 USD)
Per equità:
17.64% (425.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|441
|GBPUSD
|63
|EURAUD
|39
|USDCAD
|34
|EURUSD
|32
|AUDCAD
|27
|USDJPY
|20
|AUDUSD
|19
|NZDUSD
|17
|EURGBP
|14
|USDCHF
|11
|EURCAD
|6
|EURCHF
|6
|GBPCAD
|4
|BTCUSD
|1
|CADCHF
|1
|CHFJPY
|1
|AUDNZD
|1
|US30
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-81
|GBPUSD
|209
|EURAUD
|-94
|USDCAD
|215
|EURUSD
|280
|AUDCAD
|87
|USDJPY
|151
|AUDUSD
|103
|NZDUSD
|39
|EURGBP
|213
|USDCHF
|72
|EURCAD
|88
|EURCHF
|10
|GBPCAD
|-15
|BTCUSD
|0
|CADCHF
|2
|CHFJPY
|-55
|AUDNZD
|-54
|US30
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.3K
|GBPUSD
|2.3K
|EURAUD
|-1.6K
|USDCAD
|6.2K
|EURUSD
|6.6K
|AUDCAD
|3.8K
|USDJPY
|2.2K
|AUDUSD
|-82
|NZDUSD
|1.3K
|EURGBP
|3.8K
|USDCHF
|604
|EURCAD
|2.8K
|EURCHF
|50
|GBPCAD
|-80
|BTCUSD
|1.4K
|CADCHF
|20
|CHFJPY
|-2.7K
|AUDNZD
|-1.4K
|US30
|250
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.36 USD
Worst Trade: -137 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +242.34 USD
Massima perdita consecutiva: -15.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.34 × 663
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.60 × 2316
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live18
|0.69 × 202
|
Tickmill-Live02
|0.72 × 6027
|
Tickmill-Live
|0.73 × 3877
|
ICMarkets-Live04
|0.77 × 87
|
Pepperstone-Demo01
|0.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.91 × 35
|
ICMarkets-Live14
|0.92 × 167
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 44
|
ICMarketsSC-Live23
|1.00 × 74
|
ICMarketsSC-Live04
|1.03 × 230
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 32
