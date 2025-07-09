SegnaliSezioni
Vitor Gutman Cotrim

Teste

Vitor Gutman Cotrim
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 33%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 799
Profit Trade:
2 123 (75.84%)
Loss Trade:
676 (24.15%)
Best Trade:
38.00 BRL
Worst Trade:
-76.00 BRL
Profitto lordo:
28 207.00 BRL (163 415 780 pips)
Perdita lorda:
-26 572.00 BRL (132 860 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (708.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
708.00 BRL (42)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
18.78%
Massimo carico di deposito:
41.10%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
1 405 (50.20%)
Short Trade:
1 394 (49.80%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.58 BRL
Profitto medio:
13.29 BRL
Perdita media:
-39.31 BRL
Massime perdite consecutive:
9 (-188.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-215.00 BRL (7)
Crescita mensile:
10.33%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 197.00 BRL
Massimale:
2 229.00 BRL (44.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.30% (2 229.00 BRL)
Per equità:
4.87% (186.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINV25 247
WINQ25 216
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINV25 -1.2K
WINQ25 -1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINV25 -13K
WINQ25 -12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.00 BRL
Worst Trade: -76 BRL
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +708.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -188.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Non ci sono recensioni
2025.09.26 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 21:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 10:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 22:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 19:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 19:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 22:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 21:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 22:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 20:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 19:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 19:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
