Trade:
2 799
Profit Trade:
2 123 (75.84%)
Loss Trade:
676 (24.15%)
Best Trade:
38.00 BRL
Worst Trade:
-76.00 BRL
Profitto lordo:
28 207.00 BRL (163 415 780 pips)
Perdita lorda:
-26 572.00 BRL (132 860 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (708.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
708.00 BRL (42)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
18.78%
Massimo carico di deposito:
41.10%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
1 405 (50.20%)
Short Trade:
1 394 (49.80%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.58 BRL
Profitto medio:
13.29 BRL
Perdita media:
-39.31 BRL
Massime perdite consecutive:
9 (-188.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-215.00 BRL (7)
Crescita mensile:
10.33%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 197.00 BRL
Massimale:
2 229.00 BRL (44.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.30% (2 229.00 BRL)
Per equità:
4.87% (186.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINV25
|247
|WINQ25
|216
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINV25
|-1.2K
|WINQ25
|-1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINV25
|-13K
|WINQ25
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +38.00 BRL
Worst Trade: -76 BRL
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +708.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -188.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Non ci sono recensioni
100USD al mese
33%
0
0
USD
USD
6.6K
BRL
BRL
12
99%
2 799
75%
19%
1.06
0.58
BRL
BRL
44%
1:1