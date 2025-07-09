SegnaliSezioni
Chiwi's IT

CWDT BTC

Chiwi's IT
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -57%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
547
Profit Trade:
199 (36.38%)
Loss Trade:
348 (63.62%)
Best Trade:
10.67 EUR
Worst Trade:
-11.65 EUR
Profitto lordo:
1 021.18 EUR (11 920 265 pips)
Perdita lorda:
-1 191.78 EUR (13 881 106 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (105.89 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
105.89 EUR (18)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
24.26%
Massimo carico di deposito:
25.33%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
293 (53.56%)
Short Trade:
254 (46.44%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.31 EUR
Profitto medio:
5.13 EUR
Perdita media:
-3.42 EUR
Massime perdite consecutive:
19 (-55.46 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-78.78 EUR (9)
Crescita mensile:
-29.51%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
179.08 EUR
Massimale:
329.90 EUR (87.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.05% (329.90 EUR)
Per equità:
14.60% (49.73 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 547
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -195
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -2M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.67 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +105.89 EUR
Massima perdita consecutiva: -55.46 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🔥 Segnale – CWDT BTC (MT5) | Strategia a Rischio Medio

🚀 Questo segnale è dedicato esclusivamente al trading su BTC con una configurazione a rischio medio. Ogni posizione include uno Stop Loss e un Take Profit chiaramente definiti — senza l'utilizzo di strategie grid o martingala.

📈 Parametri Consigliati

  • ✅ Capitale Iniziale: $500

  • ✅ Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)

  • ✅ Livello di Rischio: Medio

  • ✅ VPS: Server ad alta velocità (Forex VPS)

  • ✅ Broker: Partner regolamentati (IC Trading, RoboForex)

🔍 Informazioni Aggiuntive

  • Frequenza di trading giornaliera

  • Stabilità a lungo termine con rischio moderato

  • Nessun utilizzo di strategia grid o martingala

🔗 Scopri tutti i nostri segnali: https://www.mql5.com/en/users/cyberwolfdog/seller
📣 Unisciti alla community: https://t.me/+WRZZKKU4-VgyN2Jk
💼 Abbonamento VIP & Servizio IT: https://www.patreon.com/CyberWolfdogTrading/membership


Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 22:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 03:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 20:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 02:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 21:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 14:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 02:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 01:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 06:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 16:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.15 16:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 15:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.15 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 04:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.15 04:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CWDT BTC
50USD al mese
-57%
0
0
USD
118
EUR
12
98%
547
36%
24%
0.85
-0.31
EUR
76%
1:500
