- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|547
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-195
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-2M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
🔥 Segnale – CWDT BTC (MT5) | Strategia a Rischio Medio
🚀 Questo segnale è dedicato esclusivamente al trading su BTC con una configurazione a rischio medio. Ogni posizione include uno Stop Loss e un Take Profit chiaramente definiti — senza l'utilizzo di strategie grid o martingala.
📈 Parametri Consigliati
-
✅ Capitale Iniziale: $500
-
✅ Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)
-
✅ Livello di Rischio: Medio
-
✅ VPS: Server ad alta velocità (Forex VPS)
-
✅ Broker: Partner regolamentati (IC Trading, RoboForex)
🔍 Informazioni Aggiuntive
-
Frequenza di trading giornaliera
-
Stabilità a lungo termine con rischio moderato
-
Nessun utilizzo di strategia grid o martingala
