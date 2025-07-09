SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Crocodile Dundee System
Torsten Feix

Crocodile Dundee System

Torsten Feix
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
435
Profit Trade:
218 (50.11%)
Loss Trade:
217 (49.89%)
Best Trade:
776.83 USD
Worst Trade:
-270.33 USD
Profitto lordo:
22 839.34 USD (171 201 pips)
Perdita lorda:
-14 941.17 USD (119 255 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (2 213.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 213.91 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
35.72%
Massimo carico di deposito:
11.74%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
5.39
Long Trade:
291 (66.90%)
Short Trade:
144 (33.10%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
18.16 USD
Profitto medio:
104.77 USD
Perdita media:
-68.85 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-470.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-732.35 USD (16)
Crescita mensile:
-0.36%
Previsione annuale:
-4.38%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
540.47 USD
Massimale:
1 465.09 USD (1.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.30% (1 413.26 USD)
Per equità:
0.26% (277.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 82
GDAXI 80
GBPUSD 73
XAUUSD 72
NDX 55
WS30 55
SP500 9
EURNOK 2
CHFJPY 1
USDMXN 1
EURJPY 1
USDSGD 1
GBPNOK 1
GBPNZD 1
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 3.9K
GDAXI 755
GBPUSD -198
XAUUSD 1.2K
NDX 1.7K
WS30 625
SP500 -141
EURNOK -36
CHFJPY 2
USDMXN 32
EURJPY 1
USDSGD -14
GBPNOK -19
GBPNZD 11
USDCAD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 10K
GDAXI 7.5K
GBPUSD 891
XAUUSD 9.2K
NDX 24K
WS30 1.7K
SP500 -398
EURNOK -2.5K
CHFJPY 58
USDMXN 3.6K
EURJPY 20
USDSGD -60
GBPNOK -2.4K
GBPNZD 124
USDCAD 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +776.83 USD
Worst Trade: -270 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +2 213.91 USD
Massima perdita consecutiva: -470.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.09.03 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 19:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Crocodile Dundee System
30USD al mese
8%
0
0
USD
108K
USD
22
97%
435
50%
36%
1.52
18.16
USD
1%
1:200
Copia

