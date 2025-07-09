- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
435
Profit Trade:
218 (50.11%)
Loss Trade:
217 (49.89%)
Best Trade:
776.83 USD
Worst Trade:
-270.33 USD
Profitto lordo:
22 839.34 USD (171 201 pips)
Perdita lorda:
-14 941.17 USD (119 255 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (2 213.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 213.91 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
35.72%
Massimo carico di deposito:
11.74%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
5.39
Long Trade:
291 (66.90%)
Short Trade:
144 (33.10%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
18.16 USD
Profitto medio:
104.77 USD
Perdita media:
-68.85 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-470.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-732.35 USD (16)
Crescita mensile:
-0.36%
Previsione annuale:
-4.38%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
540.47 USD
Massimale:
1 465.09 USD (1.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.30% (1 413.26 USD)
Per equità:
0.26% (277.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|82
|GDAXI
|80
|GBPUSD
|73
|XAUUSD
|72
|NDX
|55
|WS30
|55
|SP500
|9
|EURNOK
|2
|CHFJPY
|1
|USDMXN
|1
|EURJPY
|1
|USDSGD
|1
|GBPNOK
|1
|GBPNZD
|1
|USDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|3.9K
|GDAXI
|755
|GBPUSD
|-198
|XAUUSD
|1.2K
|NDX
|1.7K
|WS30
|625
|SP500
|-141
|EURNOK
|-36
|CHFJPY
|2
|USDMXN
|32
|EURJPY
|1
|USDSGD
|-14
|GBPNOK
|-19
|GBPNZD
|11
|USDCAD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|10K
|GDAXI
|7.5K
|GBPUSD
|891
|XAUUSD
|9.2K
|NDX
|24K
|WS30
|1.7K
|SP500
|-398
|EURNOK
|-2.5K
|CHFJPY
|58
|USDMXN
|3.6K
|EURJPY
|20
|USDSGD
|-60
|GBPNOK
|-2.4K
|GBPNZD
|124
|USDCAD
|2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +776.83 USD
Worst Trade: -270 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +2 213.91 USD
Massima perdita consecutiva: -470.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
108K
USD
USD
22
97%
435
50%
36%
1.52
18.16
USD
USD
1%
1:200