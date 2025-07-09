SegnaliSezioni
Zsolt Onodi

Gold Glide AI FPMarkets

Zsolt Onodi
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 119%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
23 (95.83%)
Loss Trade:
1 (4.17%)
Best Trade:
18.08 USD
Worst Trade:
-0.33 USD
Profitto lordo:
228.80 USD (4 455 pips)
Perdita lorda:
-7.89 USD (22 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (228.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.80 USD (23)
Indice di Sharpe:
2.48
Attività di trading:
1.27%
Massimo carico di deposito:
28.85%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
320.16
Long Trade:
10 (41.67%)
Short Trade:
14 (58.33%)
Fattore di profitto:
29.00
Profitto previsto:
9.20 USD
Profitto medio:
9.95 USD
Perdita media:
-7.89 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.33 USD (1)
Crescita mensile:
46.67%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.69 USD
Massimale:
0.69 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.15% (0.69 USD)
Per equità:
44.16% (169.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 20
AUDCAD.r 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 216
AUDCAD.r 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 4K
AUDCAD.r 413
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.08 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +228.80 USD
Massima perdita consecutiva: -0.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.