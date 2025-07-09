SegnaliSezioni
Sharl Larionov

CarlosFund

Sharl Larionov
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 69%
Just2Trade-MT5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
393
Profit Trade:
294 (74.80%)
Loss Trade:
99 (25.19%)
Best Trade:
31 264.08 USD
Worst Trade:
-3 805.17 USD
Profitto lordo:
141 610.50 USD (16 023 pips)
Perdita lorda:
-86 437.62 USD (12 681 pips)
Vincite massime consecutive:
127 (28 236.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53 476.55 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
48.04%
Massimo carico di deposito:
128.47%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
393 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
140.39 USD
Profitto medio:
481.67 USD
Perdita media:
-873.11 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-9 575.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41 856.87 USD (11)
Crescita mensile:
20.94%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 866.53 USD
Massimale:
49 821.29 USD (39.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.24% (49 821.29 USD)
Per equità:
32.56% (41 332.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 392
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 55K
AUDUSD -160
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 3.4K
AUDUSD -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31 264.08 USD
Worst Trade: -3 805 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +28 236.00 USD
Massima perdita consecutiva: -9 575.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Just2Trade-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Just2Trade-MT5
0.90 × 52
Non ci sono recensioni
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 16:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 17:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 19:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 19:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 19:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 10:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 22:16
Share of trading days is too low
2025.09.07 21:16
Share of trading days is too low
2025.09.05 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 09:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 08:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.