- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
393
Profit Trade:
294 (74.80%)
Loss Trade:
99 (25.19%)
Best Trade:
31 264.08 USD
Worst Trade:
-3 805.17 USD
Profitto lordo:
141 610.50 USD (16 023 pips)
Perdita lorda:
-86 437.62 USD (12 681 pips)
Vincite massime consecutive:
127 (28 236.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53 476.55 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
48.04%
Massimo carico di deposito:
128.47%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
393 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
140.39 USD
Profitto medio:
481.67 USD
Perdita media:
-873.11 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-9 575.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41 856.87 USD (11)
Crescita mensile:
20.94%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 866.53 USD
Massimale:
49 821.29 USD (39.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.24% (49 821.29 USD)
Per equità:
32.56% (41 332.68 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Just2Trade-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
