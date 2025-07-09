SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Auto Assist AK by TF ID
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Assist AK by TF ID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -26%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
19 (29.68%)
Loss Trade:
45 (70.31%)
Best Trade:
146.38 USD
Worst Trade:
-153.41 USD
Profitto lordo:
2 126.70 USD (72 072 pips)
Perdita lorda:
-3 412.84 USD (111 652 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (621.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
621.29 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
63.80%
Massimo carico di deposito:
7.51%
Ultimo trade:
26 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
37 (57.81%)
Short Trade:
27 (42.19%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-20.10 USD
Profitto medio:
111.93 USD
Perdita media:
-75.84 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 099.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 099.16 USD (14)
Crescita mensile:
20.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 907.43 USD
Massimale:
1 907.43 USD (38.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.15% (1 907.43 USD)
Per equità:
5.44% (264.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +146.38 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +621.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1 099.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $50.000
Start Trade : July 7, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


Non ci sono recensioni
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 04:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.07 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 06:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 04:42
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.09 04:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.09 04:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Auto Assist AK by TF ID
30USD al mese
-26%
0
0
USD
3.7K
USD
9
0%
64
29%
64%
0.62
-20.10
USD
38%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.