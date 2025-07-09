- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
19 (29.68%)
Loss Trade:
45 (70.31%)
Best Trade:
146.38 USD
Worst Trade:
-153.41 USD
Profitto lordo:
2 126.70 USD (72 072 pips)
Perdita lorda:
-3 412.84 USD (111 652 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (621.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
621.29 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
63.80%
Massimo carico di deposito:
7.51%
Ultimo trade:
26 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
37 (57.81%)
Short Trade:
27 (42.19%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-20.10 USD
Profitto medio:
111.93 USD
Perdita media:
-75.84 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 099.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 099.16 USD (14)
Crescita mensile:
20.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 907.43 USD
Massimale:
1 907.43 USD (38.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.15% (1 907.43 USD)
Per equità:
5.44% (264.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +146.38 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +621.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1 099.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $50.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $50.000
Start Trade : July 7, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
