Ruy Bentes

EA Scalper Next Gen EurUsd Light

Ruy Bentes
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 235%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 519
Profit Trade:
1 088 (71.62%)
Loss Trade:
431 (28.37%)
Best Trade:
107.77 USD
Worst Trade:
-39.59 USD
Profitto lordo:
3 223.56 USD (91 966 pips)
Perdita lorda:
-2 050.95 USD (54 155 pips)
Vincite massime consecutive:
83 (307.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
307.99 USD (83)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
98.60%
Massimo carico di deposito:
18.18%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.07
Long Trade:
571 (37.59%)
Short Trade:
948 (62.41%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
2.96 USD
Perdita media:
-4.76 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-130.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-279.02 USD (25)
Crescita mensile:
32.66%
Previsione annuale:
396.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
194.99 USD
Massimale:
288.23 USD (17.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.11% (204.24 USD)
Per equità:
39.38% (273.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1519
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +107.77 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 83
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +307.99 USD
Massima perdita consecutiva: -130.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
Account began trading with USD 500 but recommended to use USD 2k. So you should divide drawdown and profit by 4.
2025.09.19 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 18:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 22:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 22:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 12:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 17:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 12:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 01:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 21:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 21:03
No swaps are charged
2025.08.06 21:03
No swaps are charged
