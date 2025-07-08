- Crescita
Trade:
90
Profit Trade:
61 (67.77%)
Loss Trade:
29 (32.22%)
Best Trade:
75.71 EUR
Worst Trade:
-9.89 EUR
Profitto lordo:
244.90 EUR (14 202 pips)
Perdita lorda:
-109.64 EUR (13 583 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (16.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
75.71 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
97.74%
Massimo carico di deposito:
96.62%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.96
Long Trade:
45 (50.00%)
Short Trade:
45 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
1.50 EUR
Profitto medio:
4.01 EUR
Perdita media:
-3.78 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-22.70 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-22.70 EUR (3)
Crescita mensile:
29.93%
Previsione annuale:
363.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.35 EUR
Massimale:
22.70 EUR (6.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.59% (22.84 EUR)
Per equità:
73.76% (205.62 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|154
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|619
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +75.71 EUR
Worst Trade: -10 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +16.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -22.70 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 115
|
RoboForex-ECN
|1.24 × 289
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 47
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|6.57 × 49
|
ECMarkets-Server
|6.74 × 189
|
Swissquote-Server
|7.11 × 74
|
OctaFX-Real2
|7.44 × 18
|
Exness-MT5Real6
|7.67 × 21
|
GemTradeCo-Live
|8.00 × 2
