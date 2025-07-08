SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LALKA AUDCAD L Roboforex
SERGEI SORGIN

LALKA AUDCAD L Roboforex

SERGEI SORGIN
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 68%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
61 (67.77%)
Loss Trade:
29 (32.22%)
Best Trade:
75.71 EUR
Worst Trade:
-9.89 EUR
Profitto lordo:
244.90 EUR (14 202 pips)
Perdita lorda:
-109.64 EUR (13 583 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (16.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
75.71 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
97.74%
Massimo carico di deposito:
96.62%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.96
Long Trade:
45 (50.00%)
Short Trade:
45 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
1.50 EUR
Profitto medio:
4.01 EUR
Perdita media:
-3.78 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-22.70 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-22.70 EUR (3)
Crescita mensile:
29.93%
Previsione annuale:
363.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.35 EUR
Massimale:
22.70 EUR (6.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.59% (22.84 EUR)
Per equità:
73.76% (205.62 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 154
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 619
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.71 EUR
Worst Trade: -10 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +16.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -22.70 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
Bybit-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 115
RoboForex-ECN
1.24 × 289
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 47
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
5.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
VantageInternational-Live 8
6.57 × 49
ECMarkets-Server
6.74 × 189
Swissquote-Server
7.11 × 74
OctaFX-Real2
7.44 × 18
Exness-MT5Real6
7.67 × 21
GemTradeCo-Live
8.00 × 2
15 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Торговля использует мартингейл и сетку.

После удвоения депозита, рекомендуется снятие прибыли.

Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 00:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 12:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LALKA AUDCAD L Roboforex
30USD al mese
68%
0
0
USD
335
EUR
14
100%
90
67%
98%
2.23
1.50
EUR
74%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.