- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
95
Profit Trade:
28 (29.47%)
Loss Trade:
67 (70.53%)
Best Trade:
41.61 USD
Worst Trade:
-31.13 USD
Profitto lordo:
933.12 USD (94 755 pips)
Perdita lorda:
-1 510.67 USD (148 402 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (148.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.39 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
64.01%
Massimo carico di deposito:
3.44%
Ultimo trade:
26 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
48 (50.53%)
Short Trade:
47 (49.47%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-6.08 USD
Profitto medio:
33.33 USD
Perdita media:
-22.55 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-434.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-434.79 USD (21)
Crescita mensile:
3.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
685.24 USD
Massimale:
685.24 USD (22.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.14% (685.24 USD)
Per equità:
3.00% (89.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-578
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.61 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +148.39 USD
Massima perdita consecutiva: -434.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
The second account of Copy Trading TF
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-18%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
9
0%
95
29%
64%
0.61
-6.08
USD
USD
21%
1:50