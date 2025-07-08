- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
606
Profit Trade:
553 (91.25%)
Loss Trade:
53 (8.75%)
Best Trade:
8.34 USD
Worst Trade:
-19.70 USD
Profitto lordo:
291.03 USD (40 728 pips)
Perdita lorda:
-189.00 USD (24 388 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (31.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.12 USD (75)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
99.75%
Massimo carico di deposito:
62.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.18
Long Trade:
459 (75.74%)
Short Trade:
147 (24.26%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
0.53 USD
Perdita media:
-3.57 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-12.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.70 USD (1)
Crescita mensile:
6.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.70 USD (4.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.63% (19.70 USD)
Per equità:
68.06% (267.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|606
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADm
|102
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADm
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.34 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 75
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.12 USD
Massima perdita consecutiva: -12.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni