Segnali / MetaTrader 4 / Misubi Bot 5 AUD_CAD
Duc Thanh Pham

Misubi Bot 5 AUD_CAD

Duc Thanh Pham
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 30%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
606
Profit Trade:
553 (91.25%)
Loss Trade:
53 (8.75%)
Best Trade:
8.34 USD
Worst Trade:
-19.70 USD
Profitto lordo:
291.03 USD (40 728 pips)
Perdita lorda:
-189.00 USD (24 388 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (31.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.12 USD (75)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
99.75%
Massimo carico di deposito:
62.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.18
Long Trade:
459 (75.74%)
Short Trade:
147 (24.26%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
0.53 USD
Perdita media:
-3.57 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-12.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.70 USD (1)
Crescita mensile:
6.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.70 USD (4.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.63% (19.70 USD)
Per equità:
68.06% (267.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADm 606
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADm 102
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADm 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.34 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 75
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.12 USD
Massima perdita consecutiva: -12.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

