- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
773
Profit Trade:
299 (38.68%)
Loss Trade:
474 (61.32%)
Best Trade:
98.81 USD
Worst Trade:
-52.04 USD
Profitto lordo:
1 145.58 USD (181 048 pips)
Perdita lorda:
-712.70 USD (143 080 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (304.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
304.92 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
58.51%
Massimo carico di deposito:
438.85%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.10
Long Trade:
403 (52.13%)
Short Trade:
370 (47.87%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
3.83 USD
Perdita media:
-1.50 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-17.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.48 USD (5)
Crescita mensile:
1 304.48%
Previsione annuale:
15 827.72%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.94 USD
Massimale:
139.69 USD (20.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.66% (65.49 USD)
Per equità:
94.68% (24.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#NDX
|130
|EURJPY
|130
|USDJPY
|125
|GOLD
|92
|GBPJPY
|66
|EURUSD
|59
|GBPUSD
|56
|USDCHF
|44
|USDCAD
|37
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|13
|EURGBP
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#NDX
|14
|EURJPY
|-23
|USDJPY
|-3
|GOLD
|478
|GBPJPY
|-10
|EURUSD
|-6
|GBPUSD
|-5
|USDCHF
|-3
|USDCAD
|-6
|AUDUSD
|-1
|NZDUSD
|-1
|EURGBP
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#NDX
|11K
|EURJPY
|-7.7K
|USDJPY
|-1.9K
|GOLD
|48K
|GBPJPY
|-3.9K
|EURUSD
|-2.1K
|GBPUSD
|-1.6K
|USDCHF
|-1K
|USDCAD
|-1.8K
|AUDUSD
|-277
|NZDUSD
|-188
|EURGBP
|-9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +98.81 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +304.92 USD
Massima perdita consecutiva: -17.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
EGlobal-Cent5
|0.28 × 843
FPMarketsLLC-Live4
|2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
|5.47 × 2396
ATFXGM8-Live
|9.60 × 5
Trading berdasarkan korelasi beberapa pergerakan mata uang. Tidak setiap hari mendapat sinyal untuk membuka posisi.
Non ci sono recensioni
