Ir Wijanto M M

Engulfing EA

Ir Wijanto M M
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -20%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
773
Profit Trade:
299 (38.68%)
Loss Trade:
474 (61.32%)
Best Trade:
98.81 USD
Worst Trade:
-52.04 USD
Profitto lordo:
1 145.58 USD (181 048 pips)
Perdita lorda:
-712.70 USD (143 080 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (304.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
304.92 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
58.51%
Massimo carico di deposito:
438.85%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.10
Long Trade:
403 (52.13%)
Short Trade:
370 (47.87%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
3.83 USD
Perdita media:
-1.50 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-17.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.48 USD (5)
Crescita mensile:
1 304.48%
Previsione annuale:
15 827.72%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.94 USD
Massimale:
139.69 USD (20.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.66% (65.49 USD)
Per equità:
94.68% (24.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#NDX 130
EURJPY 130
USDJPY 125
GOLD 92
GBPJPY 66
EURUSD 59
GBPUSD 56
USDCHF 44
USDCAD 37
AUDUSD 20
NZDUSD 13
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#NDX 14
EURJPY -23
USDJPY -3
GOLD 478
GBPJPY -10
EURUSD -6
GBPUSD -5
USDCHF -3
USDCAD -6
AUDUSD -1
NZDUSD -1
EURGBP 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#NDX 11K
EURJPY -7.7K
USDJPY -1.9K
GOLD 48K
GBPJPY -3.9K
EURUSD -2.1K
GBPUSD -1.6K
USDCHF -1K
USDCAD -1.8K
AUDUSD -277
NZDUSD -188
EURGBP -9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +98.81 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +304.92 USD
Massima perdita consecutiva: -17.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobal-Cent5
0.28 × 843
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
5.47 × 2396
ATFXGM8-Live
9.60 × 5
Trading berdasarkan korelasi beberapa pergerakan mata uang. Tidak setiap hari mendapat sinyal untuk membuka posisi.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Engulfing EA
30USD al mese
-20%
0
0
USD
0
USD
17
76%
773
38%
59%
1.60
0.56
USD
95%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.