- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
97 (74.61%)
Loss Trade:
33 (25.38%)
Best Trade:
28.24 USD
Worst Trade:
-21.40 USD
Profitto lordo:
401.20 USD (30 107 pips)
Perdita lorda:
-188.95 USD (16 606 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (57.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.85 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
97.68%
Massimo carico di deposito:
4.38%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.90
Long Trade:
80 (61.54%)
Short Trade:
50 (38.46%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
1.63 USD
Profitto medio:
4.14 USD
Perdita media:
-5.73 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-29.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.87 USD (2)
Crescita mensile:
9.99%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
54.46 USD (5.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.01% (54.18 USD)
Per equità:
17.48% (184.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|39
|EURAUD
|22
|USDCHF
|8
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|2
|AUDNZD
|2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|81
|GBPUSD
|93
|EURAUD
|18
|USDCHF
|20
|USDCAD
|-2
|AUDUSD
|4
|EURGBP
|-5
|AUDNZD
|2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.9K
|GBPUSD
|4.6K
|EURAUD
|1.4K
|USDCHF
|1.4K
|USDCAD
|-330
|AUDUSD
|418
|EURGBP
|-370
|AUDNZD
|445
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.24 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +57.85 USD
Massima perdita consecutiva: -29.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
Tickmill-Live
|0.00 × 8
Exness-MT5Real3
|0.71 × 655
Exness-MT5Real7
|0.92 × 1452
Exness-MT5Real8
|2.60 × 5
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
XMGlobal-MT5 4
|5.37 × 63
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
RoboForex-ECN
|6.68 × 147
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
XMGlobal-MT5 13
|18.50 × 4
Signal for upcoming Expert Advisor "AI Impetus EA"
