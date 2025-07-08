SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / F1 Thivagaran 146521
Mohd Sauff Bin Zabidi

F1 Thivagaran 146521

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 317%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
41 (44.08%)
Loss Trade:
52 (55.91%)
Best Trade:
34.01 USD
Worst Trade:
-21.72 USD
Profitto lordo:
350.54 USD (35 031 pips)
Perdita lorda:
-192.90 USD (19 270 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (180.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
180.10 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
29.78%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
1.72
Long Trade:
48 (51.61%)
Short Trade:
45 (48.39%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
8.55 USD
Perdita media:
-3.71 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-70.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.84 USD (11)
Crescita mensile:
152.55%
Previsione annuale:
1 850.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.23 USD
Massimale:
91.88 USD (76.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.87% (91.88 USD)
Per equità:
4.05% (2.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 158
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.01 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +180.10 USD
Massima perdita consecutiva: -70.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Non ci sono recensioni
2025.10.07 08:36
Share of trading days is too low
2025.10.07 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 08:36
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 06:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 08:00
Share of trading days is too low
2025.09.25 06:45
Share of trading days is too low
2025.09.19 06:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 05:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 05:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 05:10
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 9.59% of days out of the 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 14:56
Share of trading days is too low
2025.09.04 13:56
Share of trading days is too low
2025.09.04 10:47
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 7.14% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 09:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
