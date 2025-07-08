- Crescita
Trade:
93
Profit Trade:
41 (44.08%)
Loss Trade:
52 (55.91%)
Best Trade:
34.01 USD
Worst Trade:
-21.72 USD
Profitto lordo:
350.54 USD (35 031 pips)
Perdita lorda:
-192.90 USD (19 270 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (180.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
180.10 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
29.78%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
1.72
Long Trade:
48 (51.61%)
Short Trade:
45 (48.39%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
8.55 USD
Perdita media:
-3.71 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-70.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.84 USD (11)
Crescita mensile:
152.55%
Previsione annuale:
1 850.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.23 USD
Massimale:
91.88 USD (76.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.87% (91.88 USD)
Per equità:
4.05% (2.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|158
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.01 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +180.10 USD
Massima perdita consecutiva: -70.84 USD
