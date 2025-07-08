SegnaliSezioni
Xinhe Xiang

TB lowR 1

Xinhe Xiang
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
174
Profit Trade:
135 (77.58%)
Loss Trade:
39 (22.41%)
Best Trade:
12.36 USD
Worst Trade:
-3.11 USD
Profitto lordo:
122.08 USD (18 668 pips)
Perdita lorda:
-18.26 USD (8 215 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (8.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.82 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
76.00%
Massimo carico di deposito:
6.30%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
15.68
Long Trade:
102 (58.62%)
Short Trade:
72 (41.38%)
Fattore di profitto:
6.69
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
0.90 USD
Perdita media:
-0.47 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.62 USD (3)
Crescita mensile:
3.09%
Previsione annuale:
39.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.11 USD
Massimale:
6.62 USD (1.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.20% (6.62 USD)
Per equità:
43.60% (277.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm# 50
NZDUSDm# 49
NZDCADm# 23
AUDNZDm# 21
GBPUSDm# 19
AUDCADm# 10
USDCADm# 1
AUDUSDm# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm# 48
NZDUSDm# 19
NZDCADm# 9
AUDNZDm# 17
GBPUSDm# 10
AUDCADm# 1
USDCADm# 0
AUDUSDm# 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm# 4.1K
NZDUSDm# 3.2K
NZDCADm# 1.7K
AUDNZDm# -116
GBPUSDm# 508
AUDCADm# 954
USDCADm# -19
AUDUSDm# 131
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.36 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.23 USD
Massima perdita consecutiva: -6.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.03 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 14:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.16 05:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 08:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
