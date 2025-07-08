SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RSi FLo Vs Price FLo on H1 MT4 542
Sameer Arora

RSi FLo Vs Price FLo on H1 MT4 542

Sameer Arora
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
OctaFX-Real5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
228
Profit Trade:
110 (48.24%)
Loss Trade:
118 (51.75%)
Best Trade:
91.56 USD
Worst Trade:
-36.37 USD
Profitto lordo:
712.87 USD (73 134 pips)
Perdita lorda:
-535.83 USD (59 836 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (30.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.56 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
84.76%
Massimo carico di deposito:
92.94%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
119 (52.19%)
Short Trade:
109 (47.81%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
6.48 USD
Perdita media:
-4.54 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-41.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.17 USD (6)
Crescita mensile:
-1.75%
Previsione annuale:
-21.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.17 USD
Massimale:
123.47 USD (98.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.25% (4.80 USD)
Per equità:
24.85% (133.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 42
XAUUSD 38
USDCHF 31
AUDUSD 30
USDMXN 27
NZDUSD 19
EURUSD 17
USDJPY 15
GBPUSD 8
XTIUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 11
XAUUSD 166
USDCHF 20
AUDUSD -8
USDMXN -42
NZDUSD -7
EURUSD 11
USDJPY 1
GBPUSD 16
XTIUSD 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 1.5K
XAUUSD 17K
USDCHF 1.6K
AUDUSD -842
USDMXN -7.8K
NZDUSD -724
EURUSD 1.1K
USDJPY 218
GBPUSD 1.6K
XTIUSD 92
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +91.56 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +30.51 USD
Massima perdita consecutiva: -41.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 32
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 35
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 13
RoboForex-Pro-6
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 39
OctaFX-Real10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 28
ICMarketsSC-Live27
0.09 × 188
4xCube-Live
0.09 × 32
VantageInternational-Live 10
0.10 × 39
XMGlobal-Real 2
0.11 × 37
InfinoxCapital-Live03
0.13 × 24
Pepperstone-Edge08
0.17 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.21 × 76
ICMarketsSC-Live25
0.24 × 452
Exness-Real4
0.25 × 12
59 più
Hello World!


Account restarted during the last week of June, 2025

Non ci sono recensioni
2025.08.07 07:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
Share of trading days is too low
2025.07.29 12:13
Share of trading days is too low
2025.07.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.16 02:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 04:51
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 0.42% of days out of the 1183 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 04:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.25% of days out of the 1183 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 04:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RSi FLo Vs Price FLo on H1 MT4 542
30USD al mese
28%
0
0
USD
57
USD
26
0%
228
48%
85%
1.33
0.78
USD
49%
1:100
