- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
228
Profit Trade:
110 (48.24%)
Loss Trade:
118 (51.75%)
Best Trade:
91.56 USD
Worst Trade:
-36.37 USD
Profitto lordo:
712.87 USD (73 134 pips)
Perdita lorda:
-535.83 USD (59 836 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (30.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.56 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
84.76%
Massimo carico di deposito:
92.94%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
119 (52.19%)
Short Trade:
109 (47.81%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
6.48 USD
Perdita media:
-4.54 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-41.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.17 USD (6)
Crescita mensile:
-1.75%
Previsione annuale:
-21.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.17 USD
Massimale:
123.47 USD (98.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.25% (4.80 USD)
Per equità:
24.85% (133.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|42
|XAUUSD
|38
|USDCHF
|31
|AUDUSD
|30
|USDMXN
|27
|NZDUSD
|19
|EURUSD
|17
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|8
|XTIUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|11
|XAUUSD
|166
|USDCHF
|20
|AUDUSD
|-8
|USDMXN
|-42
|NZDUSD
|-7
|EURUSD
|11
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|16
|XTIUSD
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|1.5K
|XAUUSD
|17K
|USDCHF
|1.6K
|AUDUSD
|-842
|USDMXN
|-7.8K
|NZDUSD
|-724
|EURUSD
|1.1K
|USDJPY
|218
|GBPUSD
|1.6K
|XTIUSD
|92
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +91.56 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +30.51 USD
Massima perdita consecutiva: -41.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 32
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 35
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 13
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 39
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
Exness-Real
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-Live27
|0.09 × 188
|
4xCube-Live
|0.09 × 32
|
VantageInternational-Live 10
|0.10 × 39
|
XMGlobal-Real 2
|0.11 × 37
|
InfinoxCapital-Live03
|0.13 × 24
|
Pepperstone-Edge08
|0.17 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.21 × 76
|
ICMarketsSC-Live25
|0.24 × 452
|
Exness-Real4
|0.25 × 12
Hello World!
Account restarted during the last week of June, 2025
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
28%
0
0
USD
USD
57
USD
USD
26
0%
228
48%
85%
1.33
0.78
USD
USD
49%
1:100