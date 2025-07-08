- Crescita
Trade:
261
Profit Trade:
171 (65.51%)
Loss Trade:
90 (34.48%)
Best Trade:
15.04 USD
Worst Trade:
-10.81 USD
Profitto lordo:
683.17 USD (40 712 pips)
Perdita lorda:
-356.63 USD (30 516 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (30.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.24 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
99.46%
Massimo carico di deposito:
8.42%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.29
Long Trade:
7 (2.68%)
Short Trade:
254 (97.32%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
4.00 USD
Perdita media:
-3.96 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.91 USD (3)
Crescita mensile:
11.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.56 USD
Massimale:
22.85 USD (1.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.19% (22.22 USD)
Per equità:
18.76% (188.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|62
|GBPUSD
|62
|AUDUSD
|39
|AUDCAD
|33
|USDCAD
|31
|NZDCAD
|23
|AUDNZD
|11
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|91
|GBPUSD
|79
|AUDUSD
|52
|AUDCAD
|34
|USDCAD
|30
|NZDCAD
|36
|AUDNZD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.9K
|GBPUSD
|2.8K
|AUDUSD
|2.6K
|AUDCAD
|-60
|USDCAD
|-381
|NZDCAD
|3.9K
|AUDNZD
|-644
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.04 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +30.24 USD
Massima perdita consecutiva: -17.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real8
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.72 × 643
|
Exness-MT5Real7
|0.92 × 1441
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|6.50 × 169
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
RoboForex-Pro
|13.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 13
|15.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
Multi AI Consensus Max !
Posizioni gestite dall'EA alimentato dall'IA "Multi AI Consensus Max": https://www.mql5.com/en/market/product/143232. Abbonati ora e segui un segnale di trading gestito professionalmente e stabile!
Si prega di essere consapevoli che i guadagni non sono garantiti, il Forex è un mercato ad alto rischio. Considera attentamente quale % del tuo capitale usi per copiare il mio segnale, specialmente proprietari di conti più grandi - tutte le decisioni sono completamente sotto la tua direzione e la responsabilità è tua !!! Avviso - i profitti passati non sono garanzia di profitti futuri. Il trading Forex è ad alto rischio e non rischiare denaro che non puoi permetterti di perdere !!!
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
38%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
12
100%
261
65%
99%
1.91
1.25
USD
USD
19%
1:500