Segnali / MetaTrader 5 / Multi AI Consensus Max
Michael Schuster

Multi AI Consensus Max

Michael Schuster
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 38%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
261
Profit Trade:
171 (65.51%)
Loss Trade:
90 (34.48%)
Best Trade:
15.04 USD
Worst Trade:
-10.81 USD
Profitto lordo:
683.17 USD (40 712 pips)
Perdita lorda:
-356.63 USD (30 516 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (30.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.24 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
99.46%
Massimo carico di deposito:
8.42%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.29
Long Trade:
7 (2.68%)
Short Trade:
254 (97.32%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
4.00 USD
Perdita media:
-3.96 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.91 USD (3)
Crescita mensile:
11.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.56 USD
Massimale:
22.85 USD (1.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.19% (22.22 USD)
Per equità:
18.76% (188.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 62
GBPUSD 62
AUDUSD 39
AUDCAD 33
USDCAD 31
NZDCAD 23
AUDNZD 11
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 91
GBPUSD 79
AUDUSD 52
AUDCAD 34
USDCAD 30
NZDCAD 36
AUDNZD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.9K
GBPUSD 2.8K
AUDUSD 2.6K
AUDCAD -60
USDCAD -381
NZDCAD 3.9K
AUDNZD -644
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.04 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +30.24 USD
Massima perdita consecutiva: -17.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real8
0.50 × 4
Exness-MT5Real3
0.72 × 643
Exness-MT5Real7
0.92 × 1441
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
6.50 × 169
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
RoboForex-Pro
13.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
15.25 × 12
VTMarkets-Live
15.67 × 3
Multi AI Consensus Max !

Posizioni gestite dall'EA alimentato dall'IA "Multi AI Consensus Max": https://www.mql5.com/en/market/product/143232. Abbonati ora e segui un segnale di trading gestito professionalmente e stabile!

Requisiti raccomandati: Capitale: Da 1000 USD. Leva: 1:500.
Si prega di essere consapevoli che i guadagni non sono garantiti, il Forex è un mercato ad alto rischio. Considera attentamente quale % del tuo capitale usi per copiare il mio segnale, specialmente proprietari di conti più grandi - tutte le decisioni sono completamente sotto la tua direzione e la responsabilità è tua !!! Avviso - i profitti passati non sono garanzia di profitti futuri. Il trading Forex è ad alto rischio e non rischiare denaro che non puoi permetterti di perdere !!!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Multi AI Consensus Max
30USD al mese
38%
0
0
USD
1K
USD
12
100%
261
65%
99%
1.91
1.25
USD
19%
1:500
