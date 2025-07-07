SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XM pro
Tetsuya Okui

XM pro

Tetsuya Okui
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 243%
XMTrading-MT5 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
44 (53.65%)
Loss Trade:
38 (46.34%)
Best Trade:
33.07 USD
Worst Trade:
-17.15 USD
Profitto lordo:
202.26 USD (29 798 pips)
Perdita lorda:
-80.92 USD (10 921 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (24.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
60.34%
Massimo carico di deposito:
5.48%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.85
Long Trade:
78 (95.12%)
Short Trade:
4 (4.88%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
4.60 USD
Perdita media:
-2.13 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-6.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.15 USD (1)
Crescita mensile:
17.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.71 USD (10.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.68% (17.15 USD)
Per equità:
7.92% (6.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 121
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 19K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.07 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +24.64 USD
Massima perdita consecutiva: -6.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMTrading-MT5 3
1.31 × 350
XMTrading-MT5 2
1.45 × 227
RannForex-Server
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.16 08:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 17:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 09:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 12:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 22:03
Share of trading days is too low
2025.08.06 21:03
Share of trading days is too low
2025.08.04 18:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 03:22
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 10% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 05:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XM pro
30USD al mese
243%
0
0
USD
171
USD
13
0%
82
53%
60%
2.49
1.48
USD
21%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.