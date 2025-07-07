- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
44 (53.65%)
Loss Trade:
38 (46.34%)
Best Trade:
33.07 USD
Worst Trade:
-17.15 USD
Profitto lordo:
202.26 USD (29 798 pips)
Perdita lorda:
-80.92 USD (10 921 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (24.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
60.34%
Massimo carico di deposito:
5.48%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.85
Long Trade:
78 (95.12%)
Short Trade:
4 (4.88%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
4.60 USD
Perdita media:
-2.13 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-6.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.15 USD (1)
Crescita mensile:
17.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.71 USD (10.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.68% (17.15 USD)
Per equità:
7.92% (6.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.07 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +24.64 USD
Massima perdita consecutiva: -6.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMTrading-MT5 3
|1.31 × 350
|
XMTrading-MT5 2
|1.45 × 227
|
RannForex-Server
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 1
Non ci sono recensioni
